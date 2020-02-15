شكرا لقرائتكم خبر عن عشان حياتك تهمنا ابعدى عن الإجهاد والتوتر .. 7 نصائح لصحة النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صحة المرأة من الأشياء التى يجب أن تهتم بها كل النساء، لأن الصحة الجيدة سوف تؤثرعلى كافة جوانب حياتها بالإيجاب والعكس، لذا يجب أن تجعل صحتك من الأولويات التى يجب الاهتمام بها قبل أى شئ آخر، وفى هذا التقريرنتعرف على مجموعة نصائح تهدف إلى صحة أفضل للنساء، وفقا لما ذكره موقع avo health care .



نصائح لتحسين صحة النساء نصائح لتحسين صحة النساء １- تخلصى من الإجهاد والتوتر

يمكن أن يكون للإجهاد والتوترالمستمر لفترة طويلة وبدون علاج آثار صحية كبيرة تتراوح من العقم إلى ارتفاع مخاطر الاكتئاب والقلق وأمراض القلب، يجب أن تبحثي عن طريقة صحية لخفض الإجهاد تناسبك مثل: ممارسة تمارين اليوجا إن التنفس العميق أو الابتعاد وتجنب الأشياء التى تسبب لك الإجهاد والتوتر.

２- مراقبة نسبة الكالسيوم

نحن نعلم أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا يحتاجون إلى تناول مزيد من الكالسيوم ولكن لا تفرط فى تناوله ، حيث يمكن للافراط فى الكالسيوم أن يزيد من خطر حصوات الكلى وحتى أمراض القلب.

إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا ، فحافظى على 1000 ملليجرام يوميًا. بالنسبة للنساء الأكبر سناً، فإن الحصول على 1200 ملليجرام في اليوم - بشكل أساسي من خلال النظام الغذائي - يجب أن يكون جيدًا. يمكنك الحصول على المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والجبن والزبادي والسلمون واللوز.

３- تمارين الكارديو

تمارين الكارديو مثل: ركوب الدراجات، نط الحبل، الجرى، المشي مفيدة للقلب والرئتين ، لكن إضافة تدريب القوة يساعد كثيرًا أيضًا، أنتِ بحاجة إلى مزيج من تمارين الكارديو والمقاومة العادية أو ممارسة تمارين رفع الأثقال للمساعدة في الوقاية من هشاشة العظام وأمراض القلب والسرطان والسكري.

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４- التركيز أكثرعلى الأكل الصحي بدلا من اتباع نظام غذائي "دايت"

"الأكل الصحي لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن طعامك المفضل بين الحين والآخر،الأكل الصحي ليس من الضروري أن يكون مملاً، كل ما تحتاجه هو الاعتدال. احصل على مزيج من البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكربوهيدرات الذكية والألياف

٥- تحديد النسل

تشيرالدراسات إلى أن وسائل تحديد النسل يمكن أن تقلل من خطرالإصابة بسرطان الرحم والمبيض ، فضلاً عن تنظيم الدورة الشهرية.

٦- اختبار عنق الرحم

لا أحد يحب رؤية الطبيب إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية ولكن الحفاظ على صحتك يتطلب منك إجراء فحوصات منتظمة وليس فقط زيارة المستشفى عندما نكون مرضى، تأكدى من حصولك على اختبار عنق عنق الرحم للتحقق من سرطان عنق الرحم كل 3 سنوات إذا كنت تبلغين من العمر 21 عامًا أو أكبر. إذا كان عمرك 30-65 ، يمكنك الحصول على اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري كل 5 سنوات.

٧- عمل فحوصات جينية

بفضل العلم ، أصبح من الممكن الآن للأطباء فحص الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من سرطان الثدي وسرطان المبيض والأمراض المزمنة الأخرى من أجل تقييم مخاطرهم ومن ثم النظر في التدابير الوقائية.