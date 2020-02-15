14 معلومة مغلوطة عن "كورونا".. "الصحة العالمية" تحسم الجدل

بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 66 ألف إصابة وزيادة الوفيات الناجمة عنها إلى 1523 شخصاً على الأقلّ في الصين، تقدم منظمة الصحة العالمية بعض النصائح للعامة بشأن الفيروس، في محاولة لحسم الجدل وتصحيح المفاهيم المغلوطة وكيفية التعامل مع المرض.

1- هل مجففات الأيدي (المتوافرة في المراحيض العامة مثلا) فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد خلال 30 ثانية؟

كلا، مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد، ولحماية نفسك من الفيروس الجديد تجب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون، وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماماً بالمناديل الورقية أو بمجففات الهواء الساخن.

2- هل تقضي مصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية على "كورونا"؟

ينبغي عدم استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم اليدين أو أي أجزاء أخرى من الجلد، لأن هذه الأشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد.

3- هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على الفيروس؟

كلا، رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل، بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية (مثل العينين والفم)، حيث إن الكحول والكلور كليهما قد يكون مفيداً لتعقيم الأسطح، ولكن ينبغي استخدامهما وفقاً للتوصيات الملائمة.

4- هل يمكن إعادة استخدام الكمامات وهل يمكن تعقيمها بواسطة معقم اليدين؟

لا ينبغي إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة، إذا كنت تخالط شخصاً مصاباً بفيروس كورونا الجديد أو بعدوى تنفسية أخرى، فإن مقدمة الكمامة تعتبر ملوثة بالفعل، لذلك ينبغي إزالة الكمامة دون لمسها من الأمام والتخلص منها على النحو السليم، وبعد نزع الكمامة ينبغي فرك اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.

5- هل من الآمن تسلم الرسائل أو الطرود من الصين؟

نعم، آمن، لا يُعرِّض تسلم الطرود من الصين الناس إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونعلم، من تحليل أجريناه مسبقًا، أنَّ فيروسات كورونا لا تعيش لفترة طويلة على الأشياء، مثل الرسائل أو الطرود.

6- هل تنشر الحيوانات الأليفة بالمنزل فيروس كورونا المستجد؟

في الوقت الحاضر، لا توجد أي بيّنة على أن الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب أو القطط، قد تُصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن من الجيد غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة، ويساعد ذلك على الوقاية من العديد من الجراثيم الشائعة، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، التي تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر.

7- هل تعمل اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي على الوقاية من فيروس كورونا؟

لا توفر اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النمط "ب"، الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

هذا الفيروس جديد تماما ومختلف، ويحتاج إلى لقاح خاص به؟

يعمل الباحثون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد 2019، وتدعم منظمة الصحة العالمية هذه الجهود، ويُوصى بشدة بالحصول على التطعيم ضد الأمراض التنفسية لحماية صحتكم.

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8- هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

لا توجد أي بيّنة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولكن توجد بيّنات محدودة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، ومع ذلك، لم يثبت أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية.

9- هل تساعد الغَرْغَرَة بغسول الفم على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

لا توجد أي بيّنة على أن استخدام غسول الفم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد، هناك بعض العلامات التجارية لغسول الفم قد تقضي على جراثيم معينة لبضع دقائق في اللُّعَاب الموجود بالفم. لكن لا يعني ذلك أنها تقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد 2019.

10- هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا؟

يعد الثوم طعامًا صحيًا، ويتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات. ومع ذلك، لا توجد أي بيّنة من الفاشية الحالية تثبت أن تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

11- هل يحول وضع زيت السمسم على البشرة دون دخول فيروس كورونا إلى الجسم؟

لا يقضي زيت السمسم على فيروس كورونا المستجد. هناك بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل فيروس كورونا المستجد 2019 على الأسطح، وتشمل مطهرات تحتوي على مُبَيّضات/كلور، وغيرها من المذيبات، والإيْثَانُول بتركيز 75%، وحمض البيرُوكْسِي آسِتِيك، والكلُورُوفُورْم.

ويعد تأثيرها على الفيروس ضعيفا أو منعدما إذا وُضِعَت على البشرة أو أسفل الأنف مباشرة. بل من الخطر وضع هذه المواد الكيميائية على البشرة.

12- مَنْ الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا، كبار السن أم صغار السن؟

يمكن أن يُصاب الأشخاص من جميع الأعمار بفيروس كورونا المستجد 2019، ويبدو أن كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة الوجود (مثل الرَبْو، وداء السُكَّريّ، وأمراض القلب) هم الأكثر عُرضة للإصابة بمرض وخيم في حال العدوى بالفيروس.

وتنصح منظمة الصحة العالمية الأشخاص من جميع الأعمار باتباع الخطوات اللازمة لحماية أنفسهم من الفيروس، مثل غسل اليدين جيدًا والنظافة التنفسية الجيدة.

13- هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من كورونا وعلاجه؟

لا تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات، بل تقضي على الجراثيم فقط، ويعد فيروس كورونا المستجد 2019 من الفيروسات، لذلك يجب عدم استخدام المضادات الحيوية في الوقاية منه أو علاجه.

ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد 2019، فقد تحصل على المضادات الحيوية لاحتمالية إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة.

14- هل هناك أي أدوية محددة للوقاية من كورونا أو علاجه؟

حتى تاريخه، لا يوجد أي دواء محدد مُوصى به للوقاية من فيروس كورونا المستجد 2019 أو علاجه، ومع ذلك، يجب أن يحصل المصابون بالفيروس على الرعاية المناسبة لتخفيف الأعراض وعلاجها، كما يجب أن يحصل المصابون بمرض وخيم على الرعاية الداعمة المُثلى. ولا تزال بعض العلاجات تخضع للاستقصاء، وسيجري اختبارها من خلال تجارب سريرية، وتتعاون منظمة الصحة العالمية مع مجموعة من الشركاء على تسريع وتيرة جهود البحث والتطوير.