الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين من "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة. الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

القصة الكاملة لأول إصابة بـ"كورونا" في مصر.. "صيني" يعالج بالحجر الصحي

Advertisements وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا "73 عاما" وتعافيها التام من أعراض المرض. الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة، اليوم، إن الحالتين الجديدتين اللتين تم شفاؤهما هما لمواطنين صينيين الأول يبلغ من العمر "41 "عاما وابنه "8 سنوات"، وتقدم المتعافيان من الفيروس بالشكر والتقدير للقيادة في الدولة ولوزارة الصحة ووقاية المجتمع للرعاية والاهتمام الكبيرين منذ دخلوهما إلى المستشفى وحتى تعافيهما التام من المرض وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.

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