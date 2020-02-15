تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية التمر والشوفان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x كوب شوفان

1 x كوب زبدة (طرية)

1 x رشة ملح

1 x كوب سكر بنى

1 x باكو تمر (معجون)

1 x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة سكر بنى

½ x معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

½ x كوب ماء الطريقة:

نقوم بتحضير العجينة بنخل الدقيق مع بيكربونات الصوديوم والملح ويخلطوا جيداً.

ثم نضيف السكر البني والشوفان والزبدة إالى خليط الدقيق.

ثم نقوم بتحضير الحشو نحضر حلة ونخلط فيها التمر وملعقة السكر البني والماء ونطبخهم على النار حتى تصبح مثل المربى.

نحضر صينية بايركس وندهنها بقليل من الزيت والدقيق، ونحضر نصف كمية العجين ونفردها ثم نفرد الحشو فوقها، ونفرد الجزء الأخر من العجين بالنشابة ويوضع فوق الحشو.

نتركها في الفرن من 35 إلى 40 دقيقة في درجة حرارة 180 حتى يصبح لونها بني فاتح، وتقدم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الشوفان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوفان

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