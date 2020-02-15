تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الأناناس

القاهرة - لايف ستايل المقادير

150 جرام زبدة طرية

180 جرام سكر

1 علبة أناناس كمبوت

10 بيضات

2 جرام فانيليا

2 جرام ملح

300 جرام دقيق

10 جرام بيكينج بودر

180 جرام سكر

50 جرام زبدة سايحة الطريقة : * لعمل الصوص:ضعي السكر على النار مع الـ50 جرام زبدة حتى يتحول إلى كراميل * لعمل الكيك:سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية * ادهني القالي بالزبدة وضعي قطع الأناناس ثم صبي عليه الكراميل * اخفقي البيض جيدا، ثم اضيفي الزبدة واستمري في الخفق ثم السكر والفانيليا * اخلطي الدقيق مع الملح والكيك شيف وقلبيهم جيدا Advertisements * اضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل واستمري في الخلط حتى يصبح لديكي عجينة سائلة متجانسة * صبي الخليط في القالب وادخليه الفرن مدة 45 دقيقة * بعد أن تخرج من الفرن قدميها مقلوبة قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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