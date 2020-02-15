تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بكرات اللحم

المقادير

150 x جرام صلصة طماطم (لعمل الصوص)

5 x عدد فص ثوم مهروس (لعمل الصوص)

5 x عدد طماطم (مقطعة و مقشرة لعمل الصوص)

2 x معلقة صغيرة ملح (لعمل الصوص)

1 x عدد بيضة (مخفوقة)

1 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

1 x عدد ورق لورا

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x كيلو مكرونة سباجتى

1 x معلقة كبيرة جبنة بارميزان (او شيدر)

1 x معلقة صغيرة ريحان (لعمل الصوص)

1 x معلقة صغيرة سكر

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (لعمل الصوص)

½ x كيلو لحمة مفرومة

0.33 x كوب بصل (مقطع لعمل الصوص)

¼ x كوب زيت زيتون (لعمل الصوص)

¼ x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

¼ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

فى بولة هنضيف اللحمة المفرومة والبقسماط والبقدونس والفلفل الأسود والثوم والبيض ونخلطهم كويس ونعجنهم مع بعض.

هنشكل اللحمة على شكل كرات متوسطة (تكفى الكمية لعمل حوالى 12 قطعة) ونغطيها وتدخل الثلاجة لحد ما الصوص يجهز.

فى طاسة غويطة على نار متوسطة هنسخن زيت الزيتون ونضيف البصل والثوم ونقلبهم كويس حوالى دقيقتين وبعد كده هنضيف مكعبات الطماطم، الملح، السكر، ورق اللورا، وهنغطى الطاسة ونسيبها على نار هادية مع التقليب من حين لآخر لحد ما الصوص يتقل.

هنضيف صلصة الطماطم وكرات اللحم والريحان والفلفل الأسود للصوص مع التقليب برفق وهنغطى الحلة وتترك على نار هادية حوالى 30 دقيقة لحد ما اللحمة تستوى كويس.

هنسلق المكرونة في الماء المغلي بعد إضافة القليل من الملح والزيت، وتوضع في طبق التقديم ويضاف إليها الصوص الايطالي بكرات اللحم وهنزين الوجه بقليل من البقدونس.. بالهنا والشفا.

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