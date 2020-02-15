تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الكوسة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

100 x جرام جبنة فيتا

3 x عدد بصل أخضر

2 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

2 x كوب كوسة (مقطعة شرائح)

2 x معلقة كبيرة نعناع مجفف

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة شبت

1 x عدد بيضة

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x كوب جبنة شيدر (مبشور)

1 x كوب دقيق

1 x معلقة كبيرة ملح

1 x كوب زيت قلي الطريقة:

توضع الكوسة في مصفاة وتُرش بالملح وتُترك لترتاح لمدة 30 دقيقة.

تُعصر الكوسة للتخلص من الماء الزائد.

توضع في وعاء مع البيض وجبنة الفيتا والأوراق الخضراء المقطعة والبصل الأخضر وجبنة الشيدر والثوم.

يُضاف ويُخلط الدقيق والبقسماط ليتكون عجين متماسك.

يؤخذ ملء ملعقة من خليط الكوسة ويوضع في الزيت الساخن للقلي، ويُقلب مرة.

يُصفى على ورق المطبخ أو في مصفاة قبل التقديم. قد يهمك أيضا: Advertisements تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوسة بالحمص تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف كوسة بالجبنة

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