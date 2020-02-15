مقرب من مقتدى الصدر يؤكد منع النساء من التظاهر مخالفة لنهج الصدر

بغداد - لايف ستايل
ورد على حساب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، منشور دعا النساء التابعات للتيار إلى حضور صلاة الجمعة، لمؤازرة أخواتهن من المتظاهرات.
وكتب في تدوينة أن "نساء آل الصدر وفي زمن السيد محمد محمد صادق الصدر، كن من الملتزمات بحضور صلاة الجمعة في مسجد الكوفة، وبعلم منه مباشرة".
وأضاف: "لو كان أمر حضور النساء فيه مخالفة شرعية أو أخلاقية لم يجز لهن الحضور بطبيعة الحال، فلم تمنعون نساؤكم؟".
وأشار، إلى أن "منعهن مخالفة لسنة الصدر في إشارة إلى والد مقتدى".
ودعا العراقي أمس الأربعاء إلى تظاهرة نسوية سلمية لدعم النساء المشاركات في الاحتجاجات، وقال: "ما أجمل أن تناضل المرأة من أجل بلدها ودينها وعقيدتها، ومن أجل صلاح بلدها واستقلاله".
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