"كلاسيكو العرب" مفاجأة أبوظبي الرياضية في سوبر الأهلي والزمالك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قنوات "أبوظبي الرياضية" صاحبة حقوق النقل التلفزيوني لمباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، إطلاق قناة خاصة تحمل اسم "كلاسيكو العرب" لتغطية المباراة بكل تفاصيلها وأبعادها التاريخية والفنية، ونقلها للمشاهدين في العالم العربي بأفضل صورة ممكنة.

وينطلق بث هذه القناة التي ستكون مخصصة في كل موادها وبرامجها وفقراتها لتغطية ومتابعة الفريقين الكبيرين وكل ما يتعلق بهما من جميع الجوانب ابتداءً من يوم السبت 15 فبراير وحتى ما بعد نهاية المباراة التي ستقام يوم 20 فبراير على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: "إننا في أبوظبي للإعلام حين نخصص قناة خاصة لهذا اللقاء العربي الشهير والكبير، فإننا نواصل نهجنا في إعطاء كلّ الأحداث قدرها وما تستحقه من نقل ومتابعة وتغطية، فضلاً عن التزامنا الدائم مع مشاهدينا بمستوى ثابت على صعيد العرض والتناول".

علاقات تاريخية

وتابع السعدي: "الأهم قبل ذلك كله هو علاقتنا الخاصة مع الجماهير المصرية التي تمثل مكوناً رئيسياً من تناولنا وتعاملنا وحضورنا، في ضوء علاقة تاريخية ثابتة تربطنا معاً.. ولقاء الزمالك والأهلي نحن نعده لقاءً إماراتياً يهمنا كما يهم كل مواطن مصري، وهذا ما نعرفه وتعلمناه على مدى التاريخ".

وأضاف رئيس قنوات أبوظبي الرياضية قائلا: "قرار تخصيص قناة لهذا اللقاء من أجل تغطية كل ما يتعلق بالفريقين من تاريخ طويل يعود إلى أكثر من 100 عام، عاشت فصوله الجماهير عبر الوطن العربي، وسنعمل في هذه القناة على مدى أسبوع على نقل هذا التاريخ وتقديمه بصورة تلفزيونية مهنية كاملة".

مفاجآت كبرى للجماهير

وأعلن يعقوب السعدي وجود مفاجآت كبرى ومبهرة ستقدمها أبوظبي للإعلام للجماهير، سيكشف عنها في وقتها، وحين تعلن تفاصيلها ستكون حدثاً سعيداً ورائعاً لكل المشاهدين في الإمارات ومصر وباقي دول الوطن العربي.





4 معلقين مميزين

أما المباراة نفسها فسيتم نقلها عبر قناتين معاً هما "أبوظبي الرياضية الأولى" و"أبوظبي الرياضية الثانية" من خلال أصوات 4 معلقين من أبرز وأهم معلقي قنوات أبوظبي الرياضية بينهم معلق باللغة الإنجليزية، وهو ما سيُسْهِم في تقديم المباراة بشكل ممتاز ومتكامل وبجودة عالية ترضي الجميع، وتقدم صورة حضارية لتاريخ الكرة العربية من خلال الأهلي والزمالك.

35 كاميرا تنقل القمة

وأشار السعدي إلى أن المباراة واستوديو التحليل سيتم نقلهما عبر 35 كاميرا ستوزع على كل جنبات الملعب وخارجه، بهدف نقل كل ما يدور داخل الملعب وعلى مدرجات الجماهير أو خارج الملعب، ومتابعة الجماهير وهي تصل إلى الملعب وتحتفل بعد المباراة.

كما ستكون هناك كاميرات إضافية في مقر إقامة الفريقين بأبوظبي، وكاميرات أخرى في القاهرة لمتابعة تفاعل الجماهير أثناء وبعد المباراة، مع استخدام تقنيات جديدة في نقل المباراة وجداول إحصائية كاملة، تقدم بطريقة فنية مميزة من خلال أحدث أجهزة الجرافيك، بالإضافة إلى الكاميرات المخصصة لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".





وستكون هذه التغطية الشاملة للمباراة وما يسبقها حدثاً إعلامياً ورياضياً مميزاً من خلال الباقة المتكاملة التي ستقدم للمشاهدين، خاصة الأجيال الجديدة التي لم تواكب مباريات الزمالك والأهلي وما كانت تمثله لكل الجماهير في الوطن العربي.

برنامج "فان زون" FAN ZONE

ستبدأ قناة "كلاسيكو العرب" بثها يوم السبت 15 فبراير عبر باقة من البرامج المباشرة والمسجلة والفقرات والفواصل، حيث تم إيفاد فريق كبير من القناة إلى القاهرة أعدّ أفلاماً وثائقية وأجرى لقاءات ستبث خلال أسبوع الكلاسيكو والبرامج المصاحبة.

ومن أهم البرامج التي سيتم عرضها برنامج "فان زون" - "FAN ZONE" التفاعلي، الذي يطرح خلال 90 دقيقة جميع الآراء والتعليقات والتحليلات والأخبار الخاصة بالكلاسيكو من منظور الجمهور.

تفاعل الجماهير

وسيكون باب البرنامج مفتوحاً أمام كل المشاهدين والمشجعين من الفريقين، من خلال إرسال الرسائل النصية والفيديوهات والاتصالات الهاتفية، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء آرائهم بهذا الحدث الرياضي الضخم، إضافة لإمكانية المشاركة في مسابقات خاصة سيحصل الفائزون فيها على جوائز قيمة، وسيبث البرنامج على قناة أبوظبي الأولى في الساعة 6 مساءً بتوقيت الإمارات، و4 عصراً بتوقيت القاهرة.

كلاسيكو العرب

من أهم البرامج التي ستقدم خلال هذه التغطية برنامج "كلاسيكو العرب" الحواري، الذي سيتناول عدداً من القضايا الكروية الخاصة بالناديين المصريين العريقين سواء التاريخية أو الراهنة.

ويستضيف البرنامج عبر ساعة ونصف الساعة مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم المصرية، الذين لعبوا خلال مسيرتهم في ناديي الزمالك والأهلي، إلى جانب عدد من الإعلاميين المصريين المخضرمين الذين شهدوا على مر السنين منافسات الناديين للحديث عن أجواء هذه المباريات.





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ويخصص البرنامج حلقاته لتناول عدد من أبرز القضايا التي تتعلق بالفريقين، إلى جانب أهم الأخبار وكواليس وتحضيرات الفريقين واستعدادهما، مع نقل التدريبات والمؤتمرات الصحفية وتحركات الفريقين منذ لحظة الوصول إلى أرض الإمارات، كما سيتابع البرنامج آخر المستجدات من لجنة التنظيم.





وسيستطلع البرنامج آراء الجمهور، مع تقارير مباشرة وحصرية من مقر إقامة الناديين عبر مجموعة من المراسلين. ويستضيف البرنامج أسماء لامعة على طاولة الحوار؛ منهم إسماعيل يوسف لاعب الزمالك الشهير السابق وعضو مجلس إدارة النادي، وبدر رجب لاعب الأهلي السابق، وعدد من اللاعبين الذين لعبوا للفريقين إضافة إلى الصحفيين المصريين محيي وردة وأيمن أبو عايد.

البرنامج يبث يومياً على قناة أبوظبي الأولى ابتداءً من الساعة 9.30 مساءً بتوقيت الإمارات و7.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القاهرة أبوظبي

ويعود من جديد مع هذه التغطية الاستثنائية برنامج "القاهرة أبوظبي" الفائز بعدة جوائز إعلامية في العامين اللذين قدّم فيهما، حيث يطرح عدداً من القضايا المتنوعة الخاصة بالكلاسيكو المصري وتسعى لطرح إجابات حولها من خلال تقارير تتعمق بالناديين، ويستضيف البرنامج يومياً نجمي كرة القدم المصرية العالميين أحمد حسام ميدو وحسام غالي كضيفين ثابتين مع مقدم البرنامج.

ولن يقتصر البرنامج على الضيفين الكبيرين وإنما سيكون هناك عدد من الضيوف المشاركين عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة المصرية القاهرة، كما يتضمن البرنامج فقرة خاصة بعنوان "تكتيك" بقيادة ضيفين من العيار الثقيل هما خالد بيومي وزبير بيا، ليتحدثا عن الجوانب الفنية الخاصة بالفريقين والمباراة باستخدام أحدث التقنيات من جرافيك وأجهزة تحليل فني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من المسؤولين، في مقدمتهم عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري الحالي، وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك.

البرنامج يعرض على قناة أبوظبي الأولى ابتداءً من الساعة الـ12 بتوقيت الإمارات الــ10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وثائقيات الكلاسيكو

من أهم ما ستعرضه قناة كلاسيكو العرب في تغطيتها للمباراة الوثائقيات، حيث قامت أبوظبي الرياضية بإنتاج 8 أفلام وثائقية طويلة عن المباراة وتاريخ الناديين، وعن مصر والنيل والفن المصري الأصيل، وغيرها من الموضوعات التسجيلية التي ستكون بمثابة درة تاج التغطية عبر تقديم صور ووثائق تعرض لأول مرة بصياغة فنية تلفزيونية مميزة.

موعد بث هذه الأفلام الوثائقية الساعة 11 بتوقيت أبوظبي 9 بتوقيت القاهرة.

كلاسيكو الذاكرة والراوي

من أبرز البرامج التي ستقدمها القناة برنامج "كلاسيكو الذاكرة"، وهو عبارة عن مباراة مصغّرة (ميني ماتش) تعرض أبرز وأهم المباريات التي جمعت بين الأهلي والزمالك بشكل مصغر. تبث هذه المباراة في الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة 8.30 بتوقيت أبوظبي وتقدم المباراة وأهم ما جاء فيها في نصف ساعة.

وتعقبها هذه المباراة المصغرة فقرة تحمل اسم "راوي الكلاسيكو"، وهي تجمع بين نجمين سابقين من الناديين يتحدثان عن أحداث وذكريات هذه المباراة والمواقف الطريفة أو الصعبة التي رافقتها والتي سيسمعها الجمهور لأول مرة. يقدم هذا البرنامج في 10 حلقات بواقع حلقتين يومياً بداية من الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت أبوظبي.

المباراة والكأس

وضعت قناة كلاسيكو العرب خريطة خاصة ليوم المباراة الخميس 20 فبراير، حيث تبدأ التغطيات والبث منذ الصباح وتستمر إلى ما بعد نهاية المباراة، عبر نقل تحركات الفريقين من مقر إقامتهما في أبوظبي ووصولهما للملعب واستقبال الجماهير لهما وأيضاً توافد الجماهير إلى الملعب وغيرها من الجوانب الخاصة باليوم كله.

ويبدأ برنامج "فان زون" في تمام 4 عصراً بتوقيت أبوظبي الـ2 بتوقيت القاهرة مع تغطية أكبر وأشمل، خاصة أنه سيكون يوم المباراة. كما سيتم نقل المؤتمرات الصحفية لكل مدرب على الهواء مباشرة كما هو متبع في المباريات الكبيرة، ونقل آخر حصص التدريب المخصصة لكل فريق بملعب المباراة استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

استوديو التحليل

يبدأ أستوديو التحليل قبل 3 ساعات كاملة من المباراة أي في السادسة بتوقيت الإمارات الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، ويستمر إلى ما بعد نهاية المباراة، متضمناً التحليل الكامل للتشكيل والخطة والأفكار التي يمكن أن يلعب بها كل مدرب وتاريخ كل مدرب، بالإضافة إلى العناصر التحليلية عبر أجهزة الجرافيك، وجهاز التحليل "بيرو"، وغيرها من الوسائل الفنية التي ستستخدم في الاستوديو وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

ويمثل استوديو التحليل قمة الحدث، حيث يضم على طاولة التحليل عدداً من أهم وأبرز المحللين العرب، كما يتضمن فقرة عن التحكيم وتحليل الأداء فنياً بعد نهاية المباراة. فيما سيكون التعليق على المباراة بأصوات 4 معلقين من بينهم معلق باللغة الإنجليزية.

وبعد نهاية المباراة يبدأ برنامج القاهرة أبوظبي في الـ11 بتوقيت القاهرة الـ1 صباحاً بتوقيت أبوظبي، يتم فيه تناول كل أصداء الفوز والأداء والخطة وردود الأفعال من الناديين ومن قبل الجماهير، وغيرها من القضايا وتأثير النتيجة على مسيرة كل فريق في الدوري وبطولة أفريقيا وتأثيرها على المدربين.