ياباني يصاب بـ"كورونا" بعد زيارة هاواي

أعلنت السلطات الصحية في هاواي أن سائحا يابانيا أصيب بفيروس "كورونا" الجديد أثناء وجوده في جزيرة أواهو، وتبين إصابته فور عودته إلى وطنه.

وقالت السلطات إنها تبحث عن أي شخص ربما تعامل عن قرب مع السائح الياباني، وأعلن ديفيد إيجي، حاكم هاواي، في مؤتمر صحفي، إنه يعتقد أن الرجل أصيب بالعدوى في اليابان قبل سفره أو حينما كان في الطريق إلى هاواي.

وذكر الدكتور بروس أندرسون، مدير الصحة في الولاية، أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض قبل وصوله إلى أواهو لكن بعدها بدأت تظهر عليه أعراض تنفسية شبيهة بأعراض نزلات البرد دون أن يصاب بحمى.

وأضاف أن حالته تدهورت بشدة بعد العودة إلى اليابان، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا بعدما نُقل إلى أحد المستشفيات.

وأشار مسؤولو الصحة إلى أن هذه الفرضية تستند إلى فترة حضانة الفيروس التي تبلغ 14 يوما إضافة إلى أن الرجل ظهرت عليه الأعراض بعد قضاء أقل من أسبوع في هاواي.

وقال المسؤولون إن المريض وزوجته زارا جزيرة ماوي بين 28 يناير/ كانون الثاني و3 فبراير/ شباط قبل أن يسافرا إلى أواهو التي ظلا بها حتى عودتهما إلى اليابان في 7 فبراير/ شباط.