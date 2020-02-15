بيل جيتس: انتشار "كورونا" في أفريقيا سيكون أكثر مأساوية من الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر رجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس، من أنه إذا انتشر فيروس "كورونا" الجديد في أفريقيا يمكن أن يصبح الوضع مأساويا أكثر مما عليه في الصين حتى الآن، حيث تم إغلاق مدن بأكملها لاحتواء المرض.

وقال جيتس، الجمعة، في مؤتمر للرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة في سياتل، إن الفيروس الذي أصاب أكثر من 66 ألف شخص وقتل أكثر من 1500 في الصين يمكن أن يعرض العالم لـ"وضع من المحتمل أن يكون سيئا للغاية"، ووصفه بـ"أنه تحد ضخم".

وأضاف جيتس أن "هناك الكثير الذي لا نعرفه بشأن هذا الوباء الحالي، لكن هناك الكثير الذي نعرف أنه يظهر أن ذلك يمكن أن يكون أمرا مأساويا للغاية لا سيما عندما ينتشر في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا"، مؤكدا: "أنا لا أحاول التقليل من شأن ما يحدث في الصين".

وجمعت المؤسسة التي يديرها جيتس وزوجته ليندا أموالا قيمتها نحو 100 مليون دولار متاحة لمحاربة الوباء وتطوير لقاح.