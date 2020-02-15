اختبار تشخيص ذكي لـ"كورونا" يدخل تجارب على البشر في الصين

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العين الإخباريةالسبت 2020/2/15 03:10 م بتوقيت أبوظبي
بدء تجارب سريرية لنظام تشخيص ذكي لفيروس كورونا الجديد
اجتاز نظام تشخيص ذكي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) طوره باحثون صينيون اختبارات التطبيق وبدأ في مرحلة التجارب السريرية على البشر.
ويتمكن نظام التشخيص الذكي من إجراء التشخيص الصوري والتشخيص السريري والتصنيف السريري في الوقت نفسه، حسبما ذكر دونغ جيا هونغ، أحد الباحثين وأكاديمي من الأكاديمية الصينية للهندسة.
ويعتمد النظام على تحليل البيانات السريرية باستخدام تقنية البيانات الضخمة وتعلم خصائص "كوفيد-19" السريرية باستخدام الخوارزميات الذكية الاصطناعية والتقييم الذكي لوظيفة الجهاز التنفسي للمرضى.
وقال هونغ في خبر نقلته وكالة "شينخوا" الصينية عن صحيفة العلم والتكنولوجيا اليومية، إن النظام يستطيع إجراء فحص الصدر بالتصوير المقطعي المحوسب لعدد كبير من الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في وقت قصير، ما يحسن فعالية التشخيص بشكل ملحوظ.
ويأمل أن يخفف النظام الأعباء على عمل الأطباء، ويمكن المرضى من تلقي التشخيص والعلاج في أسرع وقت ممكن.
وعلى الجانب الآخر أسست جامعة تسينغهوا في الصين فريقا بحثيا يتمتع بتجارب غنية في الأدوات الدقيقة والطب السريري.
وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1523 شخصاً، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي بؤرة الوباء في وسط البلاد 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وشكلت الأعداد الكبيرة من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد ضغطا هائلا على التشخيص والعلاج.
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