محكمة صينية: الإعدام عقوبة إخفاء الإصابة بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت محكمة صينية، السبت، أن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس "كورونا الجديد" عمدا أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بها "جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام"، مضيفة أن إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى إلى مستوى جريمة.

وذكرت صحيفة "بكين ديلي" الرسمية أن المحكمة شددت على أنه في حالة تسبب أي شخص في انتشار الفيروس يمكن أن يواجه جريمة تعريض سلامة العامة للخطر.

وتابعت: "في الحالات الصارخة يمكن الحكم على المنتهكين بالسجن 10 أعوام أو بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام".

وأصدرت مفوضة الصحة الصينية، السبت، تحذيرات تمنع أي شخص يعاني من الكحة أو الحمى أو غيرها من الأمراض من السفر برا أو جوا.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّ فيروس كورونا أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.