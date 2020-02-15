الصين تلجأ للطب التقليدي لعلاج نصف مصابي "كورونا"

أحد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى بووهان

ذكر وانغ خه شنغ، نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة بالصين، السبت، أنه تم استخدام الطب الصيني التقليدي في علاج أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا الجديد، في إقليم "هوبي"، مركز تفشي الفيروس.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي إنه منذ بداية تفشى الفيروس تولي الحكومة الصينية أهمية لكل من الطب الصيني التقليدي والطب الغربي من خلال حشد أفضل القوى البحثية العلمية والطبية في كلا المجالين لعلاج المرضى، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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وأشار إلى أن الجمع بين الطبين الصيني التقليدي والغربي في العلاج هو سمة هامة من سمات مكافحة تفشي الفيروس.

ووفقاً لوانغ، وهو أيضاً عضو باللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة هوبي، أرسلت الجامعات والمستشفيات المتخصصة في الطب الصيني التقليدي 2220 عاملاً طبياً إلى هوبي للمساعدة في مكافحة تفشي الفيروس.

وأضاف: "من خلال تنسيق موارد الطب الصيني التقليدي والطب الغربي نسعى جاهدين لزيادة معدل الشفاء والتقليل من معدل الوفيات وضمان سلامة وصحة الشعب بشكل فعال".