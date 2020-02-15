عضوة في البرلمان البريطاني تعرض فستانها للبيع وترفض التمييز الجنسي

جمعت تريسي برابن، عضوة البرلمان البريطاني، أكثر من 26 ألف دولار للجمعيات الخيرية من خلال بيع فستان عاري الكتف على موقع "آي باي"، كان قد أثار جدلًا عندما ارتدته برابن في البرلمان الأسبوع الماضي.

وجمعت برابين، وهي وزيرة ظل في حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، الأموال لصالح جمعية "مرشدات الكشافة" في المملكة المتحدة.

وتلقى الفستان، الذي نفذت الكميات المعروضة منه بمتجر "ASOS" على الإنترنت في أعقاب ضجة وسائل التواصل الاجتماعي، 180 عرضًا على "آي باي".

وكانت برابين، وهي ممثلة سابقة، تعرضت لانتقادات حادة على "تويتر" الأسبوع الماضي بعد ظهورها في مجلس العموم وهي ترتدي الفستان الأسود.

وعلى الفور، قامت عضوة البرلمان بالتعليق على الانتقاد على تويتر، واصفة التعليقات بأنها ذات طبيعة جنسية.

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وخلال ظهورها في برنامج حواري تلفزيوني، قالت إن التركيز على ملابسها كان "سخيفا" لكنها أضافت "من واجبنا أن نتصدى للتمييز الجنسي اليومي". وفي ظهور تلفزيوني آخر، قالت برابين إن "التعليقات المثيرة كانت مروعة للغاية وذات طبيعة جنسية".

وعن عرض فستانها للبيع لصالح الأعمال الخيرية، قالت السياسيّة البريطانية إنها اختارت جمع الأموال من أجل "جمعية مرشدات الكشافة" بسبب عمل الجمعية "الهائل" فيما يتعلق بالمساعدة في تطوير ثقة الفتيات الصغيرات واحترامهن لذاتهن وهو أمر يمكن أن يتأثر بشكل خاص بوسائل التواصل الاجتماعي.

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