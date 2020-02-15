ماذا تعرفين عن سرطان المبيض أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:42 مساءً - إذا كنتِ تعانين من أعراض تهمك وتتساءلين عما إذا كان من الممكن أن تكوني مصابة بسرطان المبيض أثناء الحمل، فتحدثي إلى طبيبك على الفور بشأن الاختبارات التشخيصية، ولكن اعلمي أن أغلب سرطانات المبيض التي اكتشفت أثناء الحمل، ليست خبيثة، ونادراً ما تكون سرطانية في المراحل المبكرة. أورام المبيض أثناء الحمل كشفت الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، وقالت من النادر العثور على ورم أو كتلة مبيض أثناء الحمل، تشير إحدى الدراسات إلى أن 2.4 إلى 5.7٪ فقط من حالات الحمل ستظهر مع كتلة مبيض، إذا تم العثور على ورم في المبيض، فمن النادر مرة أخرى أن تكون الكتلة خبيثة (سرطانية). تشير الدراسة إلى أن، من المتوقع أن يكون نحو 5٪ فقط خبيثاً.

إذا تراجعت الكتلة قبل الأثلوث الثاني، فقد لا يتم اقتراح الجراحة، قد تأتي الكيسات أو الخراجات وتذهب، وإذا تراجعت الكتلة في الأثلوث الثاني، فقد يكون ذلك بسبب الحمل المبكر. Advertisements غالباً ما يتم إجراء عملية جراحية لإزالة عينة من الكتلة لإجراء الخزعة (للتشخيص والإعداد). قبل أن يتم وصف عملية جراحية أو علاج أكثر خطورة، سيرغب طبيبك في تأكيد ما إذا كانت الكتلة سرطانية. لذلك، سيتم استخدام تنظير البطن وفتح البطن لإزالة جزء من الكتلة لإجراء الخزعة، بما في ذلك الأنسجة، وإذا كان هناك السائل (الاستسقاء أو الكتلة تحتوي على السوائل)، يمكن إزالتها وإرسالها لتقرير علم الخلايا. يمكن أن تحدد هذه الاختبارات ما إذا كانت الكتلة سرطانية أم لا، وكذلك درجة ومرحلة السرطان إذا كانت خبيثة.

إذا كانت هناك حاجة إلى اختبارات تصوير إضافية، فهناك بعض الخيارات الآمنة. تعتبر الأشعة السينية والرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي) آمنة بشكل عام أثناء الحمل. لا تقترح الأشعة المقطعية للبطن أثناء الحمل. حقائق عن علاج سرطان المبيض أثناء الحمل غالباً ما يتم تجنب الخصوبة إذا تم تشخيص السرطان خلال مرحلة مبكرة IA إلى IIC إذا تم العثور على سرطان المبيض وتشخيصه مبكراً (قبل حدوث ورم خبيث كبير)، فمن الممكن إجراء عملية استئصال الفم البطينية من جانب واحد، تاركاً قناة المبيض وقناة فالوب على الجانب الآخر للحفاظ على الخصوبة.

يتم إعطاء العلاج الكيميائي فقط في الثلث الثاني أو الثالث، وإذا أمكن، يتم تأجيله إلى ما بعد الولادة. هناك العديد من الدراسات التي تبين أن العلاج الكيميائي يمكن أن يسبب تشوهات خطيرة (83.3 ٪) و- أو الإجهاض عندما تعطى في الأشهر الثلاث الأولى. هناك القليل من المخاوف بشأن العلاج الكيميائي في الثلثين الثالث والثالث، رغم أنه لا يزال هناك احتمال للآثار طويلة الأجل و- أو تأثيرات ماسخة. هذا هو السبب في تأجيله إلى ما بعد الولادة إذا كان يعتبر آمناً بما يكفي لصحة الأم.

يتم إجراء الجراحة المحافظة، ولكن عادة لا يتم ذلك حتى الأسبوع الحملي السادس عشر والعشرين، الأطباء يفضلون الانتظار حتى بضعة أسابيع في الثلث الثاني قبل الذهاب للجراحة. وذلك لأن الجراحة في الأثلوث الأول من المحتمل أن تحدث إجهاضاً (الإجهاض التلقائي). نادراً ما تُرى هذه النتيجة مع العمليات الجراحية المحافظة بعد الأشهر الثلاث الأولى. عادة ما يتم تحديد موعد لعملية جراحية كاملة للخصم بعد الحمل. ما لم يكن السرطان متقدماً جداً ويعرّض حياة الأم (أو الجنين) للخطر، فعادة ما يتم تأجيل إجراء عملية جراحية كاملة لإزالة الأحشاء (إزالة جميع الأورام المرئية ومناطق المشاكل) إلى ما بعد الولادة. هذا هو أساساً لحماية الجنين وحالة الأم أقل استقراراً أثناء الحمل. الجراحة المحافظة بالإضافة إلى العلاج الكيميائي حسب الحاجة عادة ما تكون الدورة أثناء الحمل.

إذا كان السرطان في مرحلة متقدمة، فغالباً ما يستمر العلاج كما لو لم يكن هناك حمل. إذا كان السرطان إلى حد تهديد حياة الأم (والجنين)، فإن مخاطر العلاج الكامل للسرطان قد تفوق المخاطر على الجنين. قد لا تزال جراحة إزالة الأحشاء الكاملة ممكنة دون تعطيل الجنين، ولكن هناك مخاطر مرتبطة بعملية جراحية أكثر.

يعتبر العلاج الإشعاعي خطيراً في أي وقت أثناء الحمل. تشير الدراسات إلى أن الأشعة السينية عالية الطاقة المستخدمة لديها القدرة على إلحاق الضرر بالجنين في أي ثلث، وبالتالي لم يتم تنفيذ طريقة العلاج هذه أثناء الحمل. يفضل الأطباء الانتظار حتى بعد الولادة لبدء العلاج الإشعاعي. يعتمد الخطر على الطفل النامي على الجرعة والموقع الذي تتم معالجته.

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