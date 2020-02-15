كيف تطيلين فترة قيلولة طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - قد تلاحظين أن مولودك الصغير ينام باستمرار وعلى فترات قصيرة، وهذا طبيعي جداً في الأشهر الأولى من عمره. إن كنت تريدين أن تطيلي من فترة قيلولته، فمن الأفضل الانتظار إلى أن يصل طفلك لعمر الستة أشهر، كما تنصح أخصائية نوم الأطفال جودث أونز ومديرة عيادة اضطرابات النوم لدى الأطفال في مستشفى هاسبرو الأمريكية. وهنا تقدم لك النصائح التالية:

نصائح لقيلولة هادئة

- احرصي على أن يكون مكان نوم المولود هادئاً، مظلماً، مريحاً ومعتدلاً في درجة حرارته. ومن المهم أن تتفادي وضع المولود في صالة الجلوس لينام، ففي هذه الحالة لن ينام لمدة طويلة. دعيه ينم في غرفته.

- الفراش أكثر راحة من سلة النوم أو كرسي السيارة، فطفلك سينام فيه لمدة أطول.

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- قللّي من عدد القيلولات في النهار كأن تنقصي واحدة، فمولودك في هذه الحالة سيحاول تعويض النقص في القيلولة القادمة وتكون فترتها أطول.

- عندما يصل الطفل إلى عمر الستة أشهر يصبح تنظيم نومه أسهل، فحاولي الانتظار إلى هذه المرحلة قبل أن تبدئي بتدريبه على إطالة مدة نومه.

- بعض المواليد الصغار يستيقظون من نومهم، ولكن بمجرد التربيت على الصدر أو الكتف سيعودون للنوم مجدداً، والبعض الآخر يستيقظ بمزاج سيء، ولا يستطيع العودة للنوم، قد يعود السبب لأن هذ الفئة لا تعرف كيف تستعيد هدوءها ونومها. دورك هنا هو مساعدة مولودك على أن يتعرف على الطريقة التي تريحه ليعود للنوم، مثلاً هزه بخفة، المصاصة أو الغناء. وربما تركه بمفرده، عليك مساعدته على الاكتشاف.

- أرضعي مولودك ثم غيري حفاظه قبل أن تدعيه ينام ولا تنسي مساعدته على التجشؤ.