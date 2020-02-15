فرنسا تعلن أول وفاة بـ"كورونا" خارج آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزان، السبت، وفاة مريض مصاب بفيروس "كورونا" الجدّيد كان يُعالج في مستشفى في فرنسا منذ أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي وهو سائح صيني (80 عاماً).

وأشارت الوزيرة الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن حالة الوفاة هذه هي "الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا".



من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّ فيروس "كورونا" أودى حتى السبتبحياة 1523 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة.

يأتي ذلك بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وبذلك يتخطّى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 67 ألف شخص.

وخارج الصين القارية سجّلت حتى اليوم 3 حالات وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونج كونج والثانية في الفلبين والثالثة في اليابان.

