اليابان تعلن إصابة طبيب ثانٍ بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، السبت، إصابة طبيب ثانٍ في أحد المستشفيات في مقاطعة واكاياما غرب اليابان بفيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت الهيئة أن الجراح في الخمسينيات من عمره ويعمل في مستشفى "سايسيكاي اريدا"، حيث أصيب طبيب آخر ومريض، وبذلك يكون الجراح هو ثالث حالة إصابة بالفيروس في المقاطعة.

وتفحص حكومة المقاطعة أطباء آخرين في المستشفى وتعتزم أيضاً فحص الممرضات وموظفين آخرين وأي مرضى، اتصلوا بالمريض المصاب.

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وتوقف المستشفى عن قبول أي مرضى من الخارج في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

وفي مدينة ناجويا، وسط اليابان، تأكدت إصابة رجل ياباني في الستين من عمره، الجمعة، بالفيروس، وهو ثالث حالة في مقاطعة إيشي.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1523 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة بعدما سجّلت إقليم هوبي 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.