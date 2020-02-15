شفاء أكثر من 8 آلاف حالة إصابة بـ"كورونا" في الصين

أعلن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يى، السبت، شفاء أكثر من 8 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في الصين عن آلية الوقاية والمراقبة المشتركة لمجلس الدولة، لتقديم آخر التطورات في مجال تطوير الأدوية والبحث العلمي لمكافحة كورونا.

وأبلغت الصين عن 2661 حالة إصابة جديدة بالفيروس، السبت، في الوقت الذي تصعد فيه الإجراءات لاحتواء تفشي المرض وطمأنة جمهورها القلق.

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ويمثل هذا الرقم انخفاضا كبيرا عن الأرقام الأعلى في الأيام الأخيرة منذ تطبيق طريقة تشخيص أوسع، بينما ارتفع عدد الوفيات الجديدة بشكل طفيف بنحو 143، ليصل إجمالي عددها في البر الرئيسي للصين إلى 1523.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد 66492 حالة، وفقاً للجنة الصحة الوطنية الصينية.

كانت اللجنة الوطنية الصينية للصحة أعلنت، الجمعة، أنه حتى نهاية الخميس خرج ما مجموعه 6723 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد الشفاء.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن 1081 شخصا قد خرجوا من المستشفى الخميس.