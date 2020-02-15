الصين تشدد إجراءاتها الاحترازية للسيطرة على "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شددت السلطات الصينية إجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" الجديد، وطالبت كل من يصل إلى العاصمة الصينية، بكين، بالبقاء في منازلهم تحت الملاحظة في حجر صحي لمدة 14 يوما.

ووفقا لصحيفة "بكين ديلي" الصينية، فإن الإجراءات الجديدة شملت عقوبات صارمة للمخالفين، حيث يتعين على سكان بكين العائدين إليها أن يبلغوا وحدات عملهم ومجتمعاتهم السكنية بعودتهم، ولم تحدد السلطات ما إذا كانت هذه الشروط تنطبق على العائدين إلى بكين من الخارج.

وكانت الإجراءات التي اتخذت في وقت سابق قد طالبت المجتمعات السكانية بالمراقبة والسيطرة على تدفق المواطنين، ومنعت دخول غير سكان تلك المجتمعات إلى داخل المدينة، وطالبت السكان العائدين من مناطق تأثرت بشدة بالفيروس بالدخول في حجر صحي.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية في الصين، السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1523 حالة.