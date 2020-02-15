ارتفاع عدد إصابات "كورونا" في تايلاند

سجلت تايلاند، السبت، حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 34 منذ يناير/كانون الثاني 2020.

وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، في مؤتمر صحفي، إن الحالة الجديدة امرأة تايلاندية (35 عاما) وتعمل في القطاع الطبي وأصيبت بالعدوى بسبب تعاملها مع أحد المرضى.

وشفي 14 مصابا من المرض وعادوا إلى منازلهم، وفيما أودى الفيروس بحياة أكثر من 1500 شخص في الصين، لم تسجل تايلاند أي وفيات جراء الإصابة به حتى الآن.