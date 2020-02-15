- 1/2
- 2/2
رويترزالسبت 2020/2/15 11:54 ص بتوقيت أبوظبي
الفيروس أودى بحياة 1500 شخص في الصين
سجلت تايلاند، السبت، حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 34 منذ يناير/كانون الثاني 2020.
وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، في مؤتمر صحفي، إن الحالة الجديدة امرأة تايلاندية (35 عاما) وتعمل في القطاع الطبي وأصيبت بالعدوى بسبب تعاملها مع أحد المرضى.
وشفي 14 مصابا من المرض وعادوا إلى منازلهم، وفيما أودى الفيروس بحياة أكثر من 1500 شخص في الصين، لم تسجل تايلاند أي وفيات جراء الإصابة به حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد إصابات "كورونا" في تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.