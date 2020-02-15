شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض السكر احذر.. ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض الرئة المقيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مرض السكري يؤثر على ملايين الناس حول العالم اليوم، وتؤثر حالة داء السكري من النوع الثاني على الشرايين والجهاز العصبي للمريض، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة التقييدية، وبعد ضيق التنفس هو علامة شائعة على مرض الرئة المقيدة، وبالتالي ، يجب على مرضى السكر عدم تجاهل هذه العلامة.



هو مرض الرئة المقيد ؟وفقا لتقرير موقع Onlymyhealth، مرض الرئة المقيد هو نوع من أمراض الرئة التي تزعج المرضى لفترة طويلة، في حالة مرض الرئة المقيد ، لا تستطيع الرئتان أن تتوسع تمامًا لتمتلئ بالهواء، وبالتالي تمتلئ الرئتان بهواء أقل ونقص الأكسجين في الجسم.

ولهذا السبب ، يعاني المريض المصاب بأمراض الرئة التقييدية من صعوبة في التنفس وتبطئ سرعة تنفسه أيضًا، ويعتبر كل من مرض الرئة المقيد والسكر من الأمراض الخطيرة ، وعندما يتحدان ، قد يكون الأمر أكثر كارثية مما نعتقد.



أعراض مرض الرئة التقييدية أعراض مرض الرئة التقييدية

صعوبة في التنفس

الشعور بالاختناق بسبب نقص الأكسجين في الجسم.

سعال شديد.

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الشعور بالتعب طوال اليوم ونقص الطاقة في الجسم.

فقدان الوزن المفاجئ.

ألم شديد في الصدر.



العلاقة بين مرض الرئة المقيدة والسكر العلاقة بين مرض الرئة المقيدة والسكر

المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الرئة المقيدة، ويعد التليف الرئوي نوع من مرض الرئة المقيد، ويعاني مرضى السكري غالبًا من مشاكل مثل ضيق التنفس ونقص الأكسجين في الجسم.

لذا إذا كنت تعاني من مرض السكر لفترة طويلة ، فإن خطر هذا المرض كبير للغاية.