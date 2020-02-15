بعد 3 عقود من العمل الإنساني.. ترشيح الأم تريزا المصرية لجائزة نوبل للسلام 2020

السبت 15 فبراير 2020

بملامحها الملائكية وثوبها الأبيض، عُرفت بالعطاء المستمر للأسرة الفقيرة عبر الجمعيات الخيرية والفعاليات الثقافية التي كرست حياتها من أجلها منذ نحو 35 عاما. ماجي جبران، السيدة المصرية التي أسست جمعية “ستيفنز تشيلدرين” الخيرية لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة، ورسخت مفهوم التطوع في الأحياء المصرية، رًشح اسمها مؤخرا من قبل أكثر من جهة دولية لجائزة نوبل للسلام لعام 2020.



وطرح البرلمان الكندي، المصرية ماجي جبران، للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، تقديرا لجهودها في تأسيس جمعية (ستيفنز تشيلدرين) الخيرية وخدمة الفقراء في مصر، إضافة لترويج ثقافة التطوع واحترام الآخر وصون الكرامة الإنسانية.

الأم تريز

على مدار أكثر من 3 عقود، عملت جبران على خدمة الفقراء ونجحت في تقديم المساعدة إلى أكثر من 30 ألف أسرة مصرية، حتى أطلق الكثيرون عليها ألقاب "الأم تريز المصرية"، و "أم القاهرة" نظرا لتكريس حياتها للعمل التطوعي.

وعقب تخرجها في الجامعة الأمريكية ودراستها لعلوم الكمبيوتر، تفرغت ماجي إلى العمل الخدمي والتطوعي، رافعة شعار "صون الكرامة الإنسانية" في كل أعمالها الخيرية التي بدأت في تنفيذها منذ عام 1985.

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وسرعان ما أسست "الأم تريز المصرية" أسست جمعية «ستيفنز تشيلدرين» الخيرية لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة، ونجحت في معاونة نحو 30 ألف أسرة مصرية.

ولم تتوغل ماجي جبران في العمل في أحياء القاهرة الفقيرة فقط، بل ذهبت بمبادرتها الخيرية وعملها التطوعي إلى أقصى جنوب مصر ووسط القرى والأحياء الأشد فقرا، وقدمت المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية إلى الأسر الفقيرة.

حرصت جبران على نشر فكر التطوع إلى الصغار والكبار، ونجحت في جذب أكثر من 2000 متطوعي في مبادرتها الإنسانية.

تكريمات

على مدار هذه السنوات، فضلت ماجي العمل في الظل رافضة الظهور في وسائل إعلامية، لإبراز عملها الخيري في مصر. ولكن في السنوات الأخيرة، حرص كبار المسؤولين في العالم على تكريمها، وخلال عام 2017 منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماجي جبران، جائزة صناع الأمل في الوطن العربي من بين 65 ألف مشارك من 22 دولة.

وكرمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية لعام 2018. كما حصلت جبران على تكريم من ميلاينا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنحتها جائزة سيدات الشجاعة الدولية، إضافة إلى جائزة المرأة الدولية للشجاعة IWOC من وزارة الخارجية الأمريكية خلال العام الماضي.