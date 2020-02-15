صحة ورشاقة

افضل خلطة لتذويب دهون البطن بالفجل والقرفة والزنجبيل

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zeina.berjaoui 0 تبليغ

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يحتاج تذويب دهون البطن الى الالتزام باتباع نظام غذائي صحي والتخلي عن العادات السيئة مثل تناول الاطعمة الجاهزة والدسمة والغنية بالسكر. كما يتطلب ممارسة التمارين بانتظام. ومن الممكن ايضاً الاستفادة من بعض الخلطات التي تحتوي على مكونات فعالة تساعد على حرق الدهون التي تتراكم في مختلف مناطق الجسم وعلى استعادة الرشاقة. ومنها خلطة الفجل والقرفة والزنجبيل.

خلطة لتذويب دهون البطن

 

حرق الدهون بالفجل والقرفة والزنجبيل

 

خلطة لتذويب دهون البطن

يمكن تسريع عملية تذويب وحرق الدهون من خلال الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية ومنها وصفة الفجل والزنجبيل. وهي لا تساعد على خسارة الوزن فقط، بل على التخلص من الشعور بالتعب والتمتع بالنشاط ايضاً.

 

المكونات

خلطة لتذويب دهون البطن

 

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حبتا فجل
3 حبات ليمون
قطعة من جذر الزنجبيل
ملعقة طعام من بودرة القرفة
3 ملاعق طعام من العسل

 

الخطوات
1 يغسل الفجل جيداً قبل ان يتم تقطيعه.
2 يقطع جذر الزنجبيل ايضاً.
3 توضع القطع داخل الخلاط ويضاف اليها عصير حبات الليمون.
4 تخفق المكونات ثم تضاف القرفة والعسل مع الخفق مجدداً.
5 وعندما يتم الحصول على مزيج متجانس يسكب في عبوة ويتم اغلاقها بإحكام وحفظها في الثلاجة.

 

طريقة الاستهلاك

خلطة لتذويب دهون البطن


-    من اجل الاستفادة من مكونات هذا المخفوق في نسف الدهون يجب تناول معلقة طعام منه في الصباح قبل تناول الفطور. ومن المفيد في موازاة ذلك ممارسة التمارين الرياضية.
-    وينصح بتكرار ذلك لمدة 15 يوماً متواصلة ثم اخذ استراحة لمدة اسبوع قبل فعل هذا مجدداً.

 

خلطة لتذويب دهون البطن


-    وهكذا يمكن تزويد الجسم بالكثير من المغذيات مثل الفيتامين C والفيتامينات B والفيتامين A والحديد والمغنيزيوم والنحاس والألياف ومضادات الاكسدة.
-    يحتوي الفجل على اليود الذي يساهم في تسريع عملية تذويب الدهون. كما انه غني بالالياف والعناصر التي تحفز الهضم وتعزز الشعور بالشبع.
   
 
 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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