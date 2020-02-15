تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بروست

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 x رشة بابريكا

1 x عدد دجاجة كاملة (مقطعة ثمان ومنزوعة الجلد)

1 x كوب دقيق

1 x رشة بودرة ثوم

1 x رشة بصل (بودرة)

1 x رشة ملح

1 x رشة بهارات

½ x كوب لبن كامل الدسم (اللبن يجب أن يغطى قطع الدجاج بالكامل) الطريقة: نضع الدجاج في إناء عميق ونتبل بالملح والفلفل وجميع البهارات ونقلب جيدا حتى تتبل من جميع الجهات.

ثم نضيف اللبن ونقلب ثم تغطى وتوضع فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

ثم نتبل الدقيق بالملح والفلفل وجميع البهارات.

ثم تغمس قطع الدجاج بالدقيق المتبل.

ثم فى زيت ساخن غزير نقلى قطع الدجاج حتى تأخذ لون ذهبى شهى.

تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية تقدم ساخنة مع الكاتشب بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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