تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر بفول الصويا

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1 x رشة جوزة الطيب
1 x معلقة صغيرة بابريكا (أو حسب الرغبة)
1 x عدد بصلة
1 x عدد فص ثوم (مفروم)
1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
½ x كوب فول (صويا مجروش)
½ x كيلو لحمة مفرومة
½ x معلقة صغيرة قرفة (أو حسب الرغبة)
الطريقة:
يتم نقع فول الصويا ف كوب ماء ثم يفرم البصل ناعم جدا.
فى بولة هنضيف البصل ونضع عليه ملعقه ملح صغير مع الثوم ثم نضع باقي التوابل.
ثم نصفي فول الصويا ونضعه مع اللحم والتوابل ويفرم جيدا حتي يصبح ناعم ويمتزج ببعضه.
ناخذ كور من اللحم وتفرد علي رخامه او كيس بلاستيك وارتفاع البرجر حسب الرغبه ثم بقطاعه او بكوب يتم تقطيع البرجر وهكذا حتي نفاذ كميه اللحم وجاهز للتحمير ف اي وقت ويمكن تخزينه بالفريزر.
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