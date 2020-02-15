تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالباشاميل



المقادير

¼ x كيلو جبنة بارميزان (مبشورة)

مقادير طريقة تسوية المكرونة

200 x جرام مكرونة (او نصف كيس)

2 x لتر ماء

2 x معلقة صغيرة ملح

مقادير صوص البشاميل

4 x معلقة كبيرة دقيق

4 x معلقة كبيرة زبدة (مكعبات)

2 x معلقة كبيرة زعتر (فريش)

2 x عدد ورق لورا

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x لتر لبن كامل الدسم

1 x عدد حباية جزر (مقطعة لقطع كبيرة)

1 x عدد بصلة (مقطعة لقطع كبيرة)

½ x معلقة صغيرة حباية جوزة الطيب (مبشورة)

مقادير تعصيج اللحمة المفرومة

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2 x معلقة كبيرة سمن (أو زيت)

1 x عدد فص ثوم (مفروم)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة

1 x عدد بصلة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة زعتر (اختيارى)

½ x معلقة صغيرة قرفة (اختيارى)

½ x كيلو لحمة مفرومة

الطريقة:

الأول هنحضر المكرونة البينا

نغلي الماء في حلة كبيرة

نضيف الملح

نضيف المكرونة و نقلبها باستمرار علشان متعجنش

نسيبها من 8 لـ 12 دقيقة تغلي مع الماء و بعد ما تستوي صفيها من الماء

هنحضر البشاميل

فى حلة على النار هنضيف اللبن والجزر والبصل واللورا والزعتر ونسيبه يغلى وبعدين نصفيه من المكونات ونسيبه يبرد.

فى حلة على النار هنسيح الزبدة ونضيف الدقيق ونقلب كويس لحد ما الخليط يتجانس.

هنضيف اللبن تدريجيا على الزبدة والدقيق ونقلب كويس وبسرعة لحد ما قوام الصوص يتماسك ويبدأ يغلى وبكده يبقى الباشاميل جاهز

هنحضر اللحمة المفرومة

هنقطع البصلة مكعبات صغيرة.

فى حلة على نار متوسطة هنضيف معلقتين سمنة ونضيف البصل ونقلبه كويس لحد ما يتحول للون الذهبى.

هنضيف فص الثوم المفروم ونقلب كويس.

هنوطى النار ونضيف اللحمة ونفتتها كويس بمعلقة خشب.

هنضيف كل البهارات ونقلب كويس لحد ما اللحمة يبقى لونها بنى فاتح.

هنسيب اللحمة على نار هادية وهنقلبها كل شوية لحد ما تنزل ميتها وتشربها تانى.

فى صينية بايركس هنضيف طبقة من الباشميل وعليها نصف كمية المكرونة وبعدين طبقة تانية من الباشميل وعليه شوية من الجبنة المبشورة.

هنضيف كل كمية اللحمة المفرومة ونساويها كويس فى الصينية.

هنضيف باقى كمية المكرونة فوق اللحمة.

فى الأخر هنضيف باقى كمية الباشميل ونساويه كويس وبعدين نضيف باقى كمية الجبنة المبشورة على الوش.

هندخل الصينية الفرن تحت الشواية علشان وشها يحمر والجبنة تسيح (حوالى 5 دقائق) وبالهنا والشفا.

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