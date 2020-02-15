القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x عدد طماطم

2 x عدد فص ثوم

1 x كيس مكرونة (مقصوصة)

1 x عدد بصلة (مبشورة)

1 x عدد مكعب مرقة دجاج

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ x كيلو لحمة مفرومة (معصجة) مقادير طريقة تسوية المكرونة 200 x جرام مكرونة (او نصف كيس)

2 x لتر ماء

2 x معلقة صغيرة ملح الطريقة: Advertisements الأول هنسلق المكرونة

نغلي الماء في حلة كبيرة

نضيف الملح

نضيف المكرونة و نقلبها باستمرار علشان متعجنش

نسيبها من 8 لـ 12 دقيقة تغلي مع الماء و بعد ما تستوي صفيها من الماء

تسبك الطماطم فى طاسة على النار مع الثوم والبصل والملح والفلفل والمرقة.

هنضيف المكرونة فى صينية وعليها الصوص واللحمة المفرومة وتدخل الفرن لمدة ربع ساعة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مكسيكى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.