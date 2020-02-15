تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيتزا الشوفان واللح

القاهرة - لايف ستايل المقادير 200 x جرام مشروم

1 ½ x كوب دقيق (شوفان)

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x علبة زبادي (لايت)

1 x كوب ماء (دافئ)

1 x رشة ملح

1 x عدد فلفل أحمر حلو (شرائح)

1 x معلقة كبيرة باكينج بودر

1 x عدد فلفل أخضر حلو (شرائح)

1 x كوب جبنة موزريلا

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

½ x معلقة صغيرة عسل نحل

½ x كوب دقيق (أسمر)

¼ x كوب زيت زيتون الطريقة: في وعاء ينخل دقيق الشوفان مع الدقيق الاسمر ورشة الملح والبيكينج باودر.

في كوب نضع الماء وزيت الزيتون والعسل والخميرة ونقلب جيدا ونغطيهم حتى تتفاعل الخميرة.

نضيف خليط الخميرة الى الدقيق مع الزبادي ونعجن حوالي عشر دقائق ثم نغلف العجينة بزيت الزيتون ونغطيها ونتركها حوالي ساعة حتى تتضاعف حجمها.

في مقلاة يسخن الزيت ونحمر فيه اللحم حوالي خمس دقائق.

نضيف المشروم والفلفل الالوان والمشروم والملح والفلفل ونقلب حوالي من 5 الى 8 دقائق.

بعد اختمار العجينة نفردها بالنشابة وندهن السطح بالصلصة.

نوزع الخليط على العجينة ثم نغطيه بالجبن الموتزريلا وتخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 12 الى 15 دقيقة.

تقدم ساخنة وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شيش الطاووق بالمشروم والمودزاريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الحلو

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