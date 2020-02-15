تعرف علي أهم وأبرز فوائد ماء البصل

فوائد البصل للشعر

يساعد الأكسجين على الوصول لبصيلات الشعر وبالتالي سرعة نمو الشعر والمساعدة على الشفاء من الأمراض الجلدية التي تصيب فروة الرأس.

يحد من الالتهابات والتهيج في فروة الرأس.

تقوية البصيلات والتخلص من جفاف الجلد.تقليل فرصة أنتقال العدوى وانتشار القمل عند الأطفال

تقليل الحكة في فروة الرأس.

تكثيف الشعر وسرعة نموه.

فوائد البصل للشعر القصير

المكونات: بصلة كبيرة مع ملعقتين من العسل الأبيض.

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طريقة التحضير: يتم عصر البصل بالطريقة التي ذكرناها في الخطوة السابقة، وبعد ذلك نمزج العسل مع البصل.

طريقة الاستعمال: يتم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ويشطف الشعر بالماء الجاري.

فوائد البصل للشعر الأبيض

من مميزات البصل احتواءه على أنزيم الكتاليز وهو أنزيم مضاد للأكسدة ومهمة الأنزيم هي الحفاظ على لون الشعر الطبيعي، وعند نقص هذا الأنزيم يتسبب ذلك في ظهور الشعر الأبيض، ومن مميزات ماء البصل هو تغذية الشعر بهذا الإنزيم وبالتالي الحفاظ على لونه.

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