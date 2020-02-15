تعرف علي أهم وأبرز فوائد الكانتلوب

السعرات الحرارية في الكنتالوب وفوائده لخسارة الوزن من خلال موقع محتوي , الكنتالوب من أنواع الفواكه التي تتميز بطعمها اللذيذ المسكر ويتوفر منها البرتقالي والاخضر وهي من فصيلة البطيخ والشمام وهي من أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن وتحتوي على نسبة عالية من الماء بجانب قليل من السعرات الحرارية .

الكنتالوب من انواع الفواكة المنعشة والتي تحتوى على نسبة قليل فتناول ثمرة متوسطة من الكنتالوب يحتوى على 60 – 70 سعر حراري .

وكل 100 جرام من قطع الشمام تحتوي على مجمل سعرات حرارية 37.71 منها 32.64 سعر حراري من الكربوهيدرات و 1.71 سعر حراري من الدهون و 3.36 سعر حراري من البروتين .

فوائد الكنتالوب لصحة الجسم

يعتبر الشمام مصدر غذائي غني بفيتامين أ ويحتوى على نسبة عالية من البيتاكاروتين التي تتحول إلى فيتامين أ .

يحتوى على فيتامين ج الهام للوقاية من نزلات البرد .

يحتوى على فيتامين ب3 الذي يحسن من عملية الهضم وعملية التمثيل الغذائي وتحويل الطعام إلى طاقة .

من الفواكة الهامة لنمو الطفل بشكل صحي وسليم .

يساعد على تقوية العظام النامية والأسنان واللثة والشعر

يساعد على نمو انسجة الجلد بشكل صحيح ويسيطر على الصبغة الجينية اللازمة للحفاظ على النسيج .

يقي ظهور علامات التقدم في السن .

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يقلل من فرص الإصابة بالسرطان .

يساعد على التئام جروح المعدة والأمعاء .

من الاكلات التي تساعد على خسارة الوزن .

يحتوى على نسبة من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفسفور الهامة لبناء العظام والأسنان والخلايا العصبية .

يقلل من ظهور تجاعيد البشرة .

يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم ويمنع حدوث جلطات .

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