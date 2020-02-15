تعرف علي أهم وأبرز فوائد البندق

تناول حفنة من البندق يحتوي على 178 سعر حراري , وكل حبة من البندق تحتوى على 9 سعر حراري .
وكل 100 جرام من البندق يحتوي على مجمل سعرات حرارية 673.35 منها 66.8 سعر حراري من الكربوهيدرات و 546.75 سعر حراري من الدهون , 59.8 سعر حراري من البروتين .
فوائد تناول البندق
يعزز من صحة القلب فهو غني بأحماض الاوميجا 9 الدهنية والمواد المضادة للاكسدة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ورفع الكوليسترول النافع في في الجسم .
يمنع تراكم الدهون في الشرايين مما يقي من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين .
يحافظ على صحة الأوعية الدموية والقلب .
يحتوى على مواد مضادة للاكسدة والت تقلل من الجذور الحرة في الجسم والتي تسبب مرض السرطان .
يخفض من مستوي السكر في الجسم ويحسن من استجابة الانسولين السكر ولذلك يعتبر البندق من الاغذية الهامة لمرضي السكري .
له خواص مضادة للالتهاب ويحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية التي تساعد على علاج التهابات الجسم والتخلص من الوزن الزائد .
البندق غني بفيتامين هـ والنحاس والفولات التي لها دور كبير في تعزيز وظائف المخ وتحسين العمليات الإدراكية ويقلل من فرص الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش .
يحتوى على الماغنسيوم والكالسيوم مما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة العظام ويقلل من فرص الاصابة بهشاشة العظام .
يحسن من وظائف وعدد الحيوانات المنوية عند الرجال .
غني بالألياف الغذائية التي تحسن من وظائف الجهاز الهضمي ويقي من الاصابة بالامساك .
من انواع المكسورات الغنية بفتيامين هـ الهام لتعزيز صحة الشعر والبشرة والتخلص من الندبات وعلامات الشيخوخة ويعالج تساقط الشعر وحب الشباب .
فوائد البندق لخسارة الوزن
كثير من الناس يعتقدون أن تناول البندق والمكسرات بشكل عام تساعد على زيادة الوزن وهذا خطأ , والبندق غني بالأحماض الدهنية والمواد المضادة للاكسدة التي تساعد على تحفيز معدل الحرق في الجسم وبالتالي خسارة الوزن .
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