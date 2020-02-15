تعرف علي أهم وأبرز فوائد العرقسوس

فوائد العرقسوس يساعد العرقسوس على إعادة شباب البشرة من خلال تجديد الخلايا وإزالة طبقة الجلد الميت. يحتوي على أحماض تحافظ على ترطيب البشرة وإزالة التشققات وزيادة نضارتها. يعمل على معالجة حب الشباب، كما أن العرقسوس يستخدم في محاربة الالتهابات الجلدية مثل الأكزيما. منظف طبيعي للبشرة يخلصها من البقع الداكنة ويقتل الميكروبات التي تسبب الالتهابات. Advertisements عرق السوس للتصبغات حيث يدخل في علاج التصبغات الجلدية مثل العوامل الوراثية كالثعلبة، أو بسبب حروق الشمس. يعتبر مقشر طبيعي للبشرة. قد يهمك أيضا: دراسة تؤكد أن التفاؤل يقلل من حدة السكتة الدماغية والالتهابات دراسة حديثة تُحذِّر من ارتفاع هرمون الذكورة وعلاقته بـ"السرطان"

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