تعرف علي أهم وأبرز فوائد الفاصوليا الحمراء

السعرات الحرارية في الفاصوليا الحمراء وفوائدها للرجيم من خلال موقع محتوي , الفاصوليا الحمراء من انواع البقوليات الغنية بالألياف منخفضة كثافة الطاقة كما إنها تعتبر مصدر غني بالبروتين والمعادن والفيتامينات .

السعرات في الفاصوليا الحمراء

تحتوي الفاصوليا الحمراء على نسبة قليلة من السعرات الحرارية فتناول نصف كوب من الفاصوليا الحمراء العضوية المحفوظة بالماء فقد تحتوى على 100 سعر حراري , وكل 100 غرام من الفاصوليا الحمراء البذور الطازجة تحتوى على مجمل سعرات حرارية 130.38 و سعرات حرارية من الكربوهيدرات بمعدل 91.2 وسعرات حرارية من الدهون بمعدل 4.5 وسعرات حرارية من البروتين 34.68 .

فوائد الفاصوليا الحمراء للرجيم

الفاصوليا الحمراء من أفضل أنواع البقوليات التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسمنة فهي تحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشبع لمدة طويلة .

تحتوى على نسبة عالية من البروتين الهام لصحة العضلات والبنية الجسمانية أثناء فترة الرجيم والتي تساهم في إنقاص الوزن من خلال تأخير هضم وامتصاص الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي .

فوائد الفاصوليا الحمراء للصحة

تساعد على السيطرة على مستوى السكر في الدم لاحتوائها على ألياف غذائية .

تخفض من مستوى الكوليسترول في الدم وبالتالي الوقاية من أمراض الشرايين والحفاظ على صحة القلب

غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والبروتين اللازم لتعزيز نمو العضلات .

غنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعزز من نظام الجهاز المناعي .

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حسن من الدورة الدموية بالجسم

تزيد من كثافة العظام وتحفظ إنتاج الطاقة للجسم .

الوقاية من الإصابة بالزهايمر .

تحسن من عملية الهضم لاحتوائها على الألياف الغذائية

تخفض من مستوى ضغط الدم .

تحافظ على صحة العيون .

تحتوى على مركبات تقي من الاصابة بالسرطان .

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