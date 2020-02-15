تعرف علي أهم وأبرز فوائد المشروم

يحتوى المشروم على نسبة قليلة من السعرات الحرارية فكل 100 جرام من المشروم يحتوى على 22 كالوري , كوب مقطع حلقات من المشروم يحتوى على 15 سعر حراري كوب مكون من حبة كاملة من المشروم يحتوى على 21 سعر حراري وكل ثمرة متوسطة الحجم تحتوى على 4 سعرات حرارية , ونصف كوب من الفطر المعلب يحتوي على 19 سعر حراري .

فوائد تناول المشروم للصحة

يعمل على تقوية العظام فهو غني بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام والمفاصل ويقي من الاصابة بهشاشة العظام ويقلل من فرص التعرض لكسور العظام .

يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم مما يساعد على تقوية اللثة والأسنان كما يحتوى على مواد مضادة للاكسدة مما تحمي اللثة من تسوس الأسنان .

يحتوى على فيتامين د الذي يحارب الأمراض التي تدخل للجسم من الأسطح الملوثة وعند استنشاق الملوثات .

يحتوى على نسبة سكريات طبيعية مثل الموجودة في الخضار والفاكهة مما يتحول عند الهضم إلى جلوكوز يساعد على حرق الدهون بدلا من تخزينها في الجسم .

يقي من الاصابة بالانيميا فهو يحتوى على نسبة عالية من الحديد الذي يرفع مستوى الهيموجلوبين في الدم .

ينشط الدورة الدموية في الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات التي تعزز من انتاج كرات الدم الحمراء وتدفق الدم للخلايا وانسجة الجسم .

يقي من الاصابة بأنواع كثير من السرطان أهمها سرطان المثانة والثدي .

يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم .

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يحتوى على نسبة من الألياف الغذائية التي تحسن من حركة الأمعاء ويزيد من معدلات الأيض .

يحافظ على توازن ضغط الدم في الجسم .

المشروب من الاكلات الغنية بالكربوهيدرات والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأعمال اليومية .

فوائد المشروم للرجيم

خبراء التغذية ينصحون بتناول المشروم لخسارة الوزن والتخلص من الدهون خاصة في منطقة البطن والارداف فهو يحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية كما إنه يحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تحفز معدل حرق الدهون في الجسم بجانب احتوائه على الألياف الغذائية التي ترفع نسبة التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي خسارة الوزن .

من لدية اي استفسار حول السعرات الحرارية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال عبر موقع محتوي .

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