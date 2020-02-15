تعرف علي أهم وأبرز فوائد جبنة الماعز

السعرات الحرارية في جبنة الماعز وفوائده للصحة من خلال موقع محتوي , جبنة الماعز هي من أقدم أنواع الجبن المعروفة والتي يتم صنعها من لبن الماعز وتتميز بنسبة الرطوبة عالية ونسبة أحماض قليلة , وتتميز بطعمها الشهي وتنتشر صنعها في مناطق حول البحر الأبيض المتوسط مثل بلاد الشام وتركيا وايطاليا واسبانيا وفرنسا ودول البلقان .

السعرات الحرارية في جبنة الماعز

تحتوي جبنة الماعز على نسبة سعرات حرارية ليست بقليلة فتناول 100 جرام من جبنة الماعز يحتوي على 267.36 سعر حراري منها 3.56 سعر حراري من الكربوهيدرات و 189.72 سعر حراري من الدهون و 74.08 سعر حراري من البروتين .

فوائد تناول جبن الماعز

يحتوي جبن الماعز على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله من الاغذية اللازمة لعملية النمو وتكامل الجسم وتقوية العظام والأسنان والأظافر والوقاية من هشاشة العظام وضغط الاسنان

يحتوى على نسبة من البروتين الهامة لنمو العضلات والجسم .

يحتوى على فيتامين أ الهام لصحة العين والنظر والذي يقي من مشاكل العشي الليلي ومشاكل عدسة العين وشبكية والقرنية .

يساعد في علاج مشاكل البشرة مثل علاج الحروق البسيطة وإزالة الندوب والبقع .

يحمي الجسم من تخثر الدم .

يحتوى على نسبة عالية من المغنسيوم والتي تقوي الجهاز المناعي للجسم ورفع كفاءة وظائف الدماغ والقدرات الذهنية .

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يحتوى على نسبة من البوتاسيوم مما يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم .

من الاكلات التي تحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية بخلاف أنواع الجبن الأخرى ولذلك ينصح بتناولها لمن يتبعون نظام حمية غذائية .

يساعد على مد الجسم بالطاقة والحيوية .

يحتوى على فيتامين د مما يزيد من امتصاص الكالسيوم في الجسم مما يساعد على تقوية العظام .

من انواع الجبن الغنية بالفسفور والمغنسيوم مما يقوي وظائف العقلية .

يحتوى على فيتامين ب الذي يساعد على صحة الدم والأعصاب والجسم .

يحتوى على نسبة عالية من الماء مما يزيد من رطوبة الجسم .

يحتوى على كمية قليلة من الصوديوم مما يقي من مشاكل الضغط المرتفع وأمراض القلب .

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