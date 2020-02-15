تعرف علي أهم وأبرز فوائد تناول الجبنة الشيدر

السعرات الحرارية فى الجبنة الشيدر وفوائدها للصحة من خلال موقع محتوى , الجبن الشيدر من أشهر أنواع الجبن حول العالم فهي تتميز بقوامها الصلب ولونها الاصفر , كما إنها تحتوى على قيمة غذائية عالية وفي هذا المقال سوف نعرض عليكم كمية السعرات الحرارية فى الجبنة الشيدر وفوائده للصحة .

يحتوى على 100 جرام من الجبنة الشيدر على 404 سعر حراري وكوب من الشيدر المكعبات يحتوى على 533 سعر حراري لكل كوب من الجبنة الشيدر الذائبة يحتوي على 986 كالوري و كل شريحة من الجبنة الشيدر يحتوي على 113 سعر حراري .

وكل 100 غرام من الجبنة الشيدر يحتوى على مجمل سعرات حرارية بمعدل 402.98 وسعرات حرارية من الكربوهيدرات بمعدل 5.12 وسعرات حرارية من الدهون بمعدل 298.26 وسعرات حرارية من البروتين بمعدل 99.6 سعر حراري .

تعتبر الجبنة الشيدر مصدر غني بالفيتامينات فهي تحتوى على فيتامين أ ود وفيتامين E وفيتامين ك , كما يحتوى على الصوديوم والمغنسيوم والكالسيوم فكل 100 غرام من الجبن الشيدر

فوائد تناول الجبنة الشيدر

من انواع الجبن الغنية بالبروتين فكل قطعة من الجبن الشيدر يحتوى على 7 جرام من البروتين ما يعادل 14% من احتياج الجسم اليومي .

يحتوى على قيمة غذائية عالية وغني بالفيتامينات والمواد المضادة للاكسدة التي تساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء ومصدر للطاقة وتحارب الجذور الحرة في الجسم .

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يحتوى على فيتامين ب12 الهام لإنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء .

يحافظ على صحة الوظائف العصبية والعضلات فهو غني بالكالسيوم والفسفور الهام لتحسين وظائف الكلى وإنتاج الحمض النووي

يعزز من الجهاز المناعي للجسم ما يقي من الإصابة بالأمراض المعدية .

يمنع تسوس الأسنان ويحافظ على صحة الاسنان .

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