تعرف علي أهم وأبرز فوائد الأفوكادو

السعرات الحرارية في الأفوكادو وفوائده للصحة من خلال موقع يحتوي , الأفوكادو من انواع الفواكة الاساسية في الولايات المتحدة الأمريكية وتدخل في الكثير من الوصفات فهو يتميز بقيمة غذائية عالية ونسبة سعرات حرارية ليست بقليلة وهذا ما سوف نتناوله بشكل مفصل في هذا المقال .

السعرات الحرارية في الافوكادو

يحتوي الأفوكادو على نسبة من السعرات الحرارية فتناول 5/1 ثمرة من الأفوكادو يحتوى على 50 سعر حراري و 4.5 جرام من إجمالي الدهون .

تناول نصف ثمرة متوسطة من الأفوكادو يحتوي على 130 سعر حراري وإجمال دهون بمعدل 12 جرام .

وتناول ثمرة كاملة متوسطة الحجم من الأفوكادو يحتوى على 250 سعر حراري و23 جرام من إجمالي الدهون .

وكل 100 جرام من قطع الأفوكادو يحتوى على إجمالي سعرات حرارية 174.06 و سعرات حرارية من الكربوهيدرات بمعدل 34.12 وسعرات حرارية من الدهون بمعدل 131.94 وسعرات حرارية من البروتين بمعدل 8 سعر حراري .

القيمة الغذائية في الأفوكادو

فوائد تناول الأفوكادو للصحة

الأفوكادو من أنواع الفواكه الغنية بكمية عالية من المغذيات مثل فيتامين ج وفيتامين ه وفيتامين ك والاوميغا 3 وكمية كبيرة من المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والحديد والصوديوم .

يحتوى الأفوكادو على كمية من الدهون القابلة للذوبان والمواد المضادة للاكسدة .

يحافظ على صحة القلب ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم لاحتوائه على نسبة من ستيرول والتي تساهم بشكل كبير في تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم كما أن الدهون الموجودة في الافوكادة مقاومة للاكسدة الحرارية مما يجعها أمنة على الجسم أثناء الطهي .

الافوكادو غني بالمواد المضادة للاكسدة والتي تساعد على الحفاظ على صحة وسلامة العين ويقلل اضرار العيون الناتجة عن التعرض للأشعة فوق بنفسجية كما أن الدهون الغير مشبعة تقلل من خطر تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر يقي من إعتام عدسة العين .

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الوقاية من هشاشة العظام وتخفف من أعراض التهابات المفاصل لاحتوائه على فيتامين ك والذي يمثل 25% من احتياج الجسم اليومي والذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم .

يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية والتي تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي ويمنع الاصابة بالامساك .

يساعد على طرد السموم من الجسم من خلال العصارة الصفراوية والبراز .

يعزز من الجهاز المناعي للجسم وله خواص مضادة للبكتيريا وخاصة ضد بكتيريا الاشريكية القولونية التي تسبب الإصابة بالتسمم الغذائي .

من انواع الفواكه المهمة للحامل والجنين حيث تقلل من خطر التعرض للإجهاض والعيوب الخلقية .

يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يمنع تراكم الهموسيستين والتي تعارضها مع إنتاج هرمون السيروتونين والنورابينفرين والدوبامين والتي تنظم النوم والشهية والحالة المزاجية .

يقي من نمو الخلايا السرطانية في الجسم وخاصة سرطان القولون والمعدة والبنكرياس وعنق الرحم .

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