تعرف علي أهم 5 نصائح للتخلص من الجراثيم والعدوي

القاهرة - لايف ستايل
انتشر خلال الفترة الأخيرة العديد من الأمراض حول العالم، التى تتطلب الحفاظ على النظافة العامة بشكل دائم، والحرص على نظافة المنزل والتخلص من جميع الجراثيم.
وكشف موقع "black doctor" أهم الخطوات التى يجب اتباعها للتخلص من الجراثيم فى المنزل وهى...
1. من الضروري أن تدخل أشعة الشمس إلى غرف المنزل، وذلك حتى تقضي على بكتيريا الفراش وغيرها من الميكروبات، والحرص على تهوية الحمام من حين لآخر.
2. إن أقمشة الستائر ذات الألياف الطبيعية، مثل: القطن والكتان والحرير، تسمح بنفاذ أكبر لأشعة الشمس، وهي صحية أكثر بالمقارنة بتلك المصنوعة من الـ"بلاستيك" والـ"بوليستر".
3. النباتات والأزهار الطبيعية تنقي الجو، وتنشر إحساسًا بالراحة والسلام، سواء داخل غرف المنزل أو في شرفاته.
4. للتخلص من رائحة الـ"نفتالين" غير المحببة عند التخزين، ولإضافة رائحة ذكية إلى الأدراج والدواليب، يمكن اللجوء إلى الزيوت العطرية، والتى تضيف الروائح الذكية.
5. الحرص على تواجد الشموع المعطرة في الغرف مما ينتج عنها الشعور براحة نفسية.
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