تعرف علي أهم 3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة الدهنية

تعاني صاحبات البشرة الدهنية من تعرض البشرة لمشاكل كثيرة نتيجة تواجد الدهون بكميات كبيرة على البشرة مما يتسبب في ظهور حب الشباب والمسام الواسعة و الاسمرار مما يفسد اطلالتهن ويجعلها أقل جمالا وجاذبية وتلجأ النساء لاستخدام مستحضرات التجميل التى تساعد فى تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار لكن مع الأسف معظمها لا يناسب صاحبات البشرة الدهنية .. لذا فإن صاحبات هذا النوع من البشرة بحاجة للعناية الشديدة.

ونقدم لكم فى هذا التقرير 3 وصفات طبيعية قادرة على علاج الكثير من مشاكل البشرة الدهنية دون أي متاعب وفقا لما جاء في موقع "boldsky" .

ماسك زبدة الشيا وجل الصبار

ويعد ماسك زبدة الشيا وجل الصبار من أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى السيطرة على الدهون الموجودة في البشرة الدهنية مما يساعد فى حمايتها من ظهور حب الشباب والحصول على مظهر مشرق.

وإليك خطوات عمل ماسك زبدة الشيا وجل الصبار لـ علاج البشرة الدهنية وحمايتها من المشاكل.

مكونات ماسك زبدة الشيا وجل الصبار:

ملعقة زبدة شيا

ملعقة جل صبار

طريقة عمل ماسك زبدة الشيا وجل الصبار:

- اخلطي المكونات معا جيدا حتى نحصل على عجينة سميكة.

- أضيفي 1-2 قطرات من زيت الليمون الأساسي إلى القناع واخلطه جيدًا.

- وزعى هذا الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة، واغسلي الوجه بالماء البارد.

سكراب الطماطم والسكر

تعانى صاحبات البشرة الدهنية من ظهور مشاكل عديدة فى البشرة نتيجة إفراز كميات كبيرة من الدهون التى تسبب الكثير من المشاكل ابرزها الاسمرار والحبوب مما يجعلها بحاجة لسكراب قادر على تفتيح وتنظيف وتجديد البشرة الدهنية.

وإليك اهم خطوات عمل سكراب لتفتيح وتنظيف وتجديد خلايا البشرة الدهنية من خلال تقشيرها وازالة الطبقات الميتة وإزالة التان.

مكونات سكراب البشرة الدهنية:

شرائح الطماطم

Advertisements

سكر "غير مطحون"

طريقة عمل سكراب البشرة الدهنية:

- تقطع الطماطم إلى شرائح و اغمسي الشرائح في السكر وابدأي في فرك الشرائح على الوجه والجسم.

- انتظرى القليل من الوقت ثم اشطفي بماء بارد.

- إذا كانت بلورات السكر قاسية على البشرة قومي بنقعها في عصير الطماطم مسبقًا.

سكراب العسل ودقيق الأرز

وتحتوى معظم مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة على نسبة من الدهون مما يجعلها غير مناسبة لصاحبات البشرة الدهنية التى تمتلك كمية كبيرة من الدهون الطبيعية والتى اذا تم وضع هذه المستحضرات عليها تسببت فى ظهور مشاكل عديدة كالمسام الواسعة.

وإليك خطوات عمل ماسك العسل والأرز للعناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها دون أى مشاكل جانبية .

مكونات سكراب العسل ودقيق الأرز:

ملعقة عسل نحل

ملعقة دقيق الارز

طريقة عمل سكراب العسل ودقيق الارز :

- مزيج العسل ومسحوق الأرز جيدا لعمل سكراب البشرة.

- يعمل هذا المقشر بشكل أفضل للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

قد يهمك أيضا:

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية

تعرف علي أهم 5 أسباب طبية لبطء حرق الدهون في الجسم