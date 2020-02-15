تعرف علي أهم أعراض وطرق علاج سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة من أخطر أنواع السرطان التى تهدد صحة وحياة الانسان، وله مراحل كثيرة ومتنوعة، وكلما كانت دراية الإنسان بتفاصيله ومراحله أكبر كلما كانت نسب الاكتشاف المبكر اكبر مما يزيد من فرص الشفاء من المرض.

وفي هذا التقرير نستعرض أهم مراحل سرطان الرئة خاصة لأهم الأنواع والفرق بينها وأبرز صور مراحل سرطان الرئة وطرق علاجه بل والفرق بينه وبين سرطان الرئة الحميد.

مراحل سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) ،

يمثل سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

(NSCLC) 80-85٪ من

حالات سرطان الرئة. الأنواع الفرعية الثلاثة الرئيسية هي:

- غدية: حوالي 40 ٪ من

المصابين بسرطان الرئة لديهم غدية. وعادة ما يتطور في الأجزاء الخارجية من الرئة

ويميل إلى النمو أبطأ من النوعين الفرعيين الآخرين، هذا يعني أن هناك فرصة أفضل

للعثور على ورم وعلاجه قبل أن ينتشر.

- سرطان الخلايا الحرشفية:

هذا يمثل حوالي 25-30 ٪ من سرطانات الرئة وينمو من الخلايا التي تبطن داخل الشعب

الهوائية. سرطان الخلايا الحرشفية عادة ما يتطور في وسط الرئة.

- سرطان الخلايا الكبيرة:

هذا يشكل حوالي 10-15 ٪ من سرطانات الرئة. يمكن أن تنمو في أي جزء من الرئة وتميل

إلى النمو بشكل أسرع من الأنواع الفرعية الأخرى.

يبحث عدد كبير من المرضى

عن علاج سرطان الرئة القادر على قهر هذا الوحش حيث أنه من أصعب أنواع السرطان خاصة

أنه عادة لايكتشف المرض إلا فى الحالات المتأخرة ، وفي السنوات الأخيرة ظهرت أنواع

عديدة من علاج سرطان الرئة منها العلاج بالاعشاب و الكيماوى و حتى سرطان الرئة

المرحلة الرابعة تمكن العلماء من إيجاد علاج له.

أهم

طرق علاج سرطان الرئة الحديثة وتناسب أى نوع من أنواع المرض حتى يتمكن المريض من

معرفة حقيقة نوع العلاج قبل أن يقرر الخضوع له.

علاج سرطان الرئة بالأعشاب

في الصين ، تم استخدام

أكثر من 133 مكملًا عشبيًا تاريخيًا لعلاج سرطان الرئة. تستخدم هذه المكملات إلى

جانب العلاجات التقليدية مثل العلاج الكيميائي، ويعتقد أن بعض المكملات الغذائية

تساعد في تخفيف أعراض سرطان الرئة والآثار الجانبية للعلاج، وأنها يمكن أن تقتل

الخلايا السرطانية، أبرزها:

الكاحل الطبى

"astragalus" : وعشبة بوريا "فو لينغ": يعمل كمدر للبول في المرضى الذين

يعانون من الوذمة (احتباس السوائل تحت الجلد) ، ويقلل البلغم ، ويحسن النوم عند

مرضى الأرق، وعشب الثعبان"Oldenlandia

diffusa": يعتقد أنه يقتل خلايا سرطان الرئة، وجذر الهليون : يعتقد أنه

يقتل ويمنع نمو خلايا سرطان الرئة، وعادة لا يكون تناول المكملات العشبية ضارًا مع

العلاجات المنتظمة لسرطان الرئة.

علاج سرطان الرئة

يعتمد اختيار علاج سرطان

الرئة على موقعه ومراحله والصحة العامة للفرد، ونعرض فيما يلى ابرز طرق علاج سرطان الرئة :

الجراحة:

قد يعمل الطبيب لإزالة

أنسجة الرئة والأنسجة السرطانية في المناطق المحيطة حيث قد ينتشر السرطان. يتضمن

هذا في بعض الأحيان إزالة فص أو جزء كبير من الرئة في إجراء يسمى استئصال الفص.

العلاج الكيميائي:

يستخدم هذا العلاج أدوية

لتقليص أو استئصال الخلايا السرطانية. هذه الأدوية تستهدف الخلايا التي تنقسم

بسرعة ، مما يجعلها مثالية لعلاج السرطان.

العلاج الإشعاعي:

يستخدم هذا النهج أشعة

عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية. قد يستخدم الطبيب أيضًا الإشعاع لتقليص

الورم قبل إزالته جراحيًا، العلاج الإشعاعي مفيد

بشكل رئيسي على السرطانات التي تحدث في مكان واحد ولم تنتشر.

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العلاج الموجه:

هذا هو استخدام أدوية

معينة تستهدف بشكل خاص سلوكًا معينًا في الخلايا السرطانية. ومن الأمثلة على ذلك

الأدوية التي تمنع تكاثر الخلايا السرطانية.

علاج سرطان الرئة المرحلة

الرابعة

قبل التطرق الى علاج

سرطان الرئة المرحلة الرابعة علي المريض التأكد من المرحلة التى يمر بها وانه حقا

فى المرحلة الرابعة وذلك من خلال مجموعة من الأعراض والتى تتسم بظهور مشاكل فى

اجزاء اخرى من الجسم ، أبرزها:

- إذا انتشر السرطان إلى

العظام ، فقد يتسبب في ألم العظام أو الكسور.

علاج سرطان الرئة بالعسل

أثبتت أدلة وبائية

وتجريبية كبيرة وجود علاقة بين تناول الطعام والمواد المغذية مع زيادة خطر الإصابة

بالسرطان أو الوقاية منه، والعسل غني بالمركبات النشطة بيولوجيا الغذائية وغير

الغذائية ، ومضادات الأكسدة الطبيعية ، وأصبحت وظيفته المفيدة المحتملة في صحة

الإنسان أكثر وضوحًا.

مراحل سرطان الرئة وعلاجه

توضح مراحل السرطان مدى

انتشار السرطان والمساعدة في توجيه العلاج، وتكون فرصة العلاج الناجح أو العلاجي

أعلى بكثير عندما يتم تشخيص سرطان الرئة وعلاجه في المراحل المبكرة

انتشار الأورام الحميدة

والخبيثة في الفترات الأخيرة، وضع العديد من الأشخاص في حالة من الحيرة وعدم الفهم

بين الورم الحميد والورم الخبيث، ويعد من أشهر الأورام الحميدة، هو سرطان الرئة الحميد .

سرطان الرئة الحميد عبارة عن انقسام غير طبيعي للخلايا أو موت الخلايا في أنسجة الرئة أو

الشعب الهوائية ما يؤدي إلى تكون الورم، ويتميز سرطان الرئة الحميد عن الخبيث بعدة أمور

الفرق بين سرطان الرئة

الحميد والخبيث :

- أورام ليست سرطانية

وبالتالي لا تنتشر إلى أجزاء الجسم الأخرى

- تنمو ببطء ويمكن أن تتوقف

عن النمو وتنكمش

- لا تحتاج عادةً إلى

إزالتها

- يمكن أن تتمدد وتضغط على

الأنسجة القريبة منها ولكن لا تدمر أو تحل محل الأنسجة الأخرى

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