تعرف علي أهم طرق فعالة للتخلص من دوالي الساقين

يحدث دوالى الساقين بسبب الوقوف لعدد ساعات طويلة، حيث ينتج عنه العديد من المشاكل الصحية، حيث إن دوالي الساقين هي حالة مرضية شائعة تؤثر على الشكل الجمالي لـ الساقين وتكون مؤلمة في بعض الأحيان.

وقال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية لعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، إن دوالي الساقين هي عبارة عن تضخم وتورم يصيب الأوعية الدموية نتيجة تجمع الدم بها بدلًا من إعادة ضخه إلى القلب، ويحدث قصور في عمل الصمامات الموجودة بالأوردة التي تدفع الدم إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية إلى القلب لإعادة توزيعه إلى الجسم مرة أخرى.

وأوضح الدالي، في منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك، إلى أنه بخلاف الليزر المستخدم على نطاق واسع في إزالة دوالي الساقين بفعالية، يمكن أيضا العلاج من خلال الحقن حيث يتم حقن مادة داخل الوريد المصاب للتخلص من الانسداد وامتصاص الدم مرة أخرى.

وأضاف الدالي، أن مريض الدوالي يستخدم أربطة ضاغطة أثناء وبعد الحقن لمساعدة جدران الأوعية الدموية على الالتصاق ببعضها ومن ثم تختفي ولا تعود للظهور مرة أخرى.

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وتابع الدالي، بأن علاج دوالي الساقين بالحقن من الممكن أن يتم على أكثر من جلسة وفقا لحالة المريض، ولكن هذه التقنية العلاجية ستخفف من الشعور بالألم شكل ملحوظ بالإضافة إلى تحسن شكل الساقين، مؤكدا أن المريض بإمكانه العودة إلى منزله في نفس يوم علاج الدوالي بالحقن ولكن مع مراعاة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة لتجنب الإصابة بالتصبغات الجلدية وكذلك تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

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