تعرف على الكوارث الصحية التي يُسببها البخور

قال الدكتور أحمد أبو النصر استشاري العلاج بالنباتات الطبية، إن هناك دراسة حديثة حذرت من حرق البخور، منوها بأنها تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الرئة.

وتابع أن الدراسة التي أجرتها جامعة "نيويورك أبوظبي"، كشفت أن حرق البخور مرتبط بالتغيرات التي تطرأ على تكون الميكروبات الفموية وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بالالتهابات والأمراض بسبب حدوث خلل في الميكروبيوم الفموي الذي يؤدي دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن الصحي.

وأضاف أن معدي الدراسة اختبروا مدى ارتباط استخدام البخور بالتغيرات العضوية المتعلقة بالميكروبات الفموية، والتي تعد نوعا من الكائنات الحية المجهرية المتعايشة والتكافلية التي توجد في جوف الفم.

كما أوضحوا أن تجويف الفم يسكن مجتمعا ميكروبيوميا شديد التنوع، يؤدي دورا بارزا في الحفاظ على التوازن الصحي للشخص، وتتأثر الميكروبات الفموية وتكويناتها وإمكانياتها الوظيفية سلبا بتدهور صحة الأسنان وتناول الكحوليات ودخان التبغ.

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