شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مختلفة تعرضك لاضطرابات الدورة الشهرية.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الشهرية من الأمور الطبيعية التي تمر بها الفتيات، ففي كل شهر تنمو بطانة الرحم لكى تستقبل بويضة مخصبة وذلك لحدوث الحمل، وفى حالة عدم دخول البويضة تحدث الدورة الشهرية، وتبدأ في سن المراهقة من عمر الـ 11 عاما غالبا وتنقطع الدورة الشهرية في عمر الخمسين.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإنه من الطبيعي أن تحدث الدورة الشهرية كل شهر ولكن قد تتعرض بعض السيدات لاضطرابات شديدة في الدورة الشهرية قد تكون زيادة في نزول دم الحيض أو انقطاعها لفترة او نزيف بين فترات الحيض، وهو دليل على وجود مشكلة صحية عند السيدات، ومن أبرز أسباب اضطرابات الدورة الشهرية.

أسباب اضطرابات الدورة الشهرية

1:التعرض للتوتر والضغط النفسى والعصبى يؤثر على الهرمونات ويسبب اضطرابات الدورة الشهرية، لذلك ينصح السيدات بالابتعاد عن العصبية والضغط النفسى.

2:الاثار الجانبية لأدوية منع الحمل تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الدورة الشهرية، حيث إنها تحتوى على نسبة من الاستروجين والبروجسترون مما تؤثر على الهرمونات.

3:وجود ورم ليفى في الرحم يؤثر على الدورة الشهرية والهرمونات، كما يسبب ألم شديد في البطن وعم القدرة على التعامل بشكل طبيعى.

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4:الإصابة بالتهابات في الحوض وهى عبارة عن عدوى بكتيرية تؤثر على انتظام الدورة الشهرية.

5: الانتباذ البطانى الرحمى وهو نمو غير طبيعى لأورام البطن ويسبب عدوى بكتيرية تؤثر على الجهاز التناسلى للمرأة.

6:الرضاعة الطبيعية تؤثر على الدورة الشهرية، فالبرولاكتين هرمون مسئول عن انتاج حليب الأم ويؤثر على انتظام الدورة الشهرية.

7:وجود مشاكل في الغدة الدرقية تؤثر على الهرمونات وتسبب اضطرابات في الدورة الشهرية كما تسبب مشاكل في الوزن وخفقان القلب والقلق المستمر.

8:التهاب بطانة الرحم تسبب تشنجات واضطرابات الدورة الشهرية، لذلك ينصح بعلاجها فورا قبل حدوث مضاعفات.