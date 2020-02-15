شاهد ماذا يحدث لجسمك عند شرب كوب من عصير الكيوي

يحتوي عصير الكيوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى دخوله في العديد من السلطات والمشروبات، وله العديد من الفوائد الصحية، وتناول الكيوي بصورة يومية يساعد فى التخلص من مشكلة التهابات المعدة لما يحتويه من مواد مضادة للفطريات.

وفي هذا السياق كشفت دكتور سهام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد مشروب الكيوي: - مضادات الأكسدة تعمل على محاربة الجذور الحرة الضارة في الجسم - منع عملية ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر. - يعتبر تناول عصير الكيوي باستمرار يساهم في محاربة التجاعيد و يبدو على الإنسان أنه أصغر سنًا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على أهم فوائد الكيوي لمرضى السكر والقلب وللحومل دراسة تؤكد أن ظهور التجاعيد بعد سن الثلاثين قد يشير إلى أمراض القلب والكبد

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