تعرف على أسباب حرقان المعدة والصدر

يعاني الكثير من الشعور بـ حرقان المعدة والصدر، وهي مشكلة عادية لا تستدعي القلق، ويمكن لمعظم الناس علاج مشكلة حرقان المعدة والصدر من خلال تغييرات نمط الحياة وتناول الأدوية دون وصفة طبية.

أسباب حرقان المعدة المستمر:

وتحدث حرقة المعدة والصدر، عندما يرجع حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك إلى المعدة، والمعروف باسم المريء، حيث إنه عندما تبتلع الطعام ترتخي العضلات المحيطة بـ المرئ، وذلك لسماح بالطعام والسوائل كي يمر إلى معدتك، ثم تعود العضلة للشد مرة أخرى.

وإذا ارتخت أو ضعفت عضلة المريء السفلية بشكل غير طبيعية، يمكن أن يرتفع حمض المعدة إلى المريء (الارتجاع الحمضي)، وهو ما يتسبب في حرقة المعدة والصدر، وقد يكون الارتجاع الحمضي أسوأ عندما تنحني أو تستلقي على ظهرك إلى الخلف، وإلى الأمام.

حرقان المعدة والقولون:

ويمكن لتناول بعض الأطعمة والمشروبات في أن تتسبب بـ الإصابة بـ حرقان المعدة والقولون لدى البعض، ومن ضمنها:

1- الأطعمة الغنية بالتوابل

2- البصل

3- الأطعمة الحمضية

4- منتجات الطماطم، مثل الكاتشاب، أو الأطعمة الطماطم المسبكة

5- الأطعمة الدسمة أو المقلية

6- النعناع

7- الشوكولاتة

8- المشروبات الكحولية والغازية، القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين

9- زيادة الوزن أو الحمل أيضًا من شأنه أن يزيد من خطورة الإصابة بحرقة المعدة والصدر

أسباب حرقان المعدة و القولون و علاجها:

يمكن للعديدِ من الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية أن تساعد في تخفيف حرقان المعدة والقولون، وتتضمن خيارات علاج حرقان المعدة والقولون، ما يلي:

1- مضادات الحموضة:

وتساعد مضادات الحموضة في تحييد حمض المعدة، وقد تعد مضادات الحموضة حلا سريعا لتخفيف حدتها، ولكنها لا تستطيع علاج المريء الذي لحق به تلف من أحماض المعدة.

2- مستقبِلات الهيستامين (H-2):

وتعمل مستقبلات الهيستامين على تقليل حمض المعدة، ولا تعمل H2RAs بنفس سرعة مضادات الحموضة، ولكنها قد توفر راحة أطول.

3- مثبطات البروتون:

وقد نجد مثبطات البروتون مثل لانسوبرازول (بريفاسيد 24‏HR)، وأوميبرازول (نيكسم 24‏HR، بريلوزيك OTC) التي تقلِّل أيضًا من الأحماض في المعدة، وحرقان المعدة والقولون.

حرقان في البطن وغازات:

ويمكن التجشؤ أو إخراج الغازات أمر طبيعي وشائع، بالرغم من ان التجشؤ أو إخراج الريح بشكل زائد مصحوبًا بنفخ أو ألم أو انتفاخ يمكن أن يتعارض مع النشاطات اليومية أو يتسبب في الشعور بالإحراج، ولكن هذه العلامات والأعراض لا تمثل في العادة أي حالة أساسية خطيرة وغالبًا ما تقل مع إجراءات نمط الحياة البسيطة.

أسباب حرقة المعدة المزمنة:

1- الإصابة بالميكروب الحلزوني للمعدة:

والتي تسمى أيضًا بجرثومة المعدة، أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب الحموضة.

2- عادات صحية خاطئة:

وتتسبب بعض العادات الصحية الخاطئة في زيادة فرص الإصابة بالحموضة، مثل تناول أطعمة دسمة وغنية بدهون غير صحية تؤدي للسمنة، وكذلك التدخين، والإكثار من شرب المنبهات والمياه الغازية، كما أن النوم بعد تناول الطعام مباشرةً يمكن أن يسبب الإصابة بالحموضة.

3- داء الارتجاع المعدي المريئي:

ويحدث هذا المرض عندما ترتد المكونات الحمضية الموجودة في المعدة إلى أسفل المريء، وهو الأنبوب الذي ينقل الطعام والشراب، ويتسبب هذا في التهاب بطانة المريء، والشعور بآلام أسفل الصدر و حرقة المعدة.

4- داء مريء باريت:

وعندما يحدث ارتجاع المريء، تتغير طبيعة الأنسجة الموجودة في الأنبوب الذي يصل بين المريء والفم، وهو ما يسمى بداء باريت، وترتبط هذه المشكلة الصحية باحتمالية الإصابة بسرطان المريء، ولذلك يجب إجراء فحوصات وعلاج المشكلة مبكرًا.

أسباب حرقة المعدة في الصباح:

وهناك أسباب عديدة لـ حرقة المعدة، ولكن منها أشياء تتعلق بوجود مشاكل في النظام الغذائي ومنها ما قد يكون إنذار بوجود مشاكل في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة، الحساسية الغذائية ، أو مرض الجزر المعدي المريئي ، ويمكن معرفة أسباب حرقة المعدة في الصباح بقراءة التالي:

1- الحساسية الغذائية:

إذا شعرت بحرقة شديدة، وحرقة في معدتك بعد تناول الطعام بفترة وجيزة، فقد يكون لديك حساسية تجاه بعض الأطعمة وفي هذه الحالة لا تقلق فإن عدم تحمل الطعام لا يهدد الحياة.

2- الحساسية ضد الألبان ومنتجاتها:

وهناك اشخاص لديهم حساسية من الحليب ومنتجات الألبان فإذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز وتناول منتجات الألبان ، فسوف تشعر بحرقان لأن اللاكتوز يعوق قدرتك على هضم الطعام.

3- كثرة تناول الأدوية:

يمكن أن يؤدي تناول الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية للسيطرة على الألم أو الصداع إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المعدة، مما يسبب الشعور بالحرق في المعدة. "الأسبرين" و "الإيبوبروفين" هما نوعان من العقاقير غير الستيرويدية الرائجة التي يمكن أن تؤدي إلى حرقة المعدة في الصباح.

4- الإجهاد:

هناك علاقة بين التعرض للتوتر على مشاكل الجهاز الهضمي، حيث انها تسبب في عدم قدرة الجهاز الهضمي على العمل بشكل صحيح، فقد تبين أن الضغط النفسي يبطئ عملية هضم الطعام.

5- الإمساك:

ويمكن لتكدس البراز أن يتسبب في تصلب الأمعاء ، مما يضع ضغطًا مؤلمًا على الجهاز الهضمي و يصبح هذا أكثر إيلامًا بعد تناول الطعام لأن الجهاز الهضمي يبدأ بالامتلاء.

6- التهاب الزائدة الدودية:

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يتسبب التهاب الزائدة الدودية بشكل مباشر في حرقان المعدة وخاصة بعد تناول الطعام، حيث تتسبب في حرقة المعدة أسفل المعدة.

7- قرحة المعدة:

وتتسبب قرحة المعدة في آلام شديدة، حيث أن حمض المعدة عندما يتلامس مع القروح المفتوحة يسبب آلام في الصباح، وبالاخص عندما تكون معدتك فارغة.

حرقة المعدة والقولون العصبي

القولون هو جزء من الأمعاء الغليظة ، وهي جزء من الجهاز الهضمي، بعد أن يتم تكسير الطعام في المعدة وامتصاصه في الامعاء الدقيقة ،مما يسبب حرقة المعدة والقولون العصبي، حيث يتم تمرير المواد الغذائية غير القابلة للهضم من خلال القولون القولون هو المسؤول عن امتصاص أي بقايا من المياه والأملاح والفيتامينات من المواد الغذائية وتكثيفها في البراز، ثم تنتقل المادة البرازية من القولون السيني إلى المستقيم، حيث يتم احتجازها قبل أن تفرز كنفايات.

من أسباب حرقة المعدة و القولون :

النزلات المعوية

تأثير من بعض الادوية

الحساسية من بعض الاطعمة

اسباب وراثية

الضغط النفسي والعصبي والتوتر

المهيجات التي قد تزيد من حرقة المعدة والقولون العصبي :

البصل والثوم النيء ، والبهارات والتوابل ، والباذنجان والملفوف والكرنب والملوخية واللوبياء والعدس والفول والحمص والطماطم بقشورها .

الضغوط النفسية والعصبية والقلق

المشروبات الغازية والقهوة والشاي والحليب

بعض انواع الادوية

التعرض لتيارات الهواء البارد

تناول الوجبات الكبيرة والدسمة

حرقة المعدة والقولون

ويعد القولون عرضة للالتهابات والاضطرابات الالتهابية التي يمكن أن تسبب حرقة المعدة والقولون وذلك بسبب :

حمية

ضغط عصبى

نمط الحياة

الأدوية

عندما يكون القولون في صحة جيدة ، فسيؤدي ذلك إلى إزالة الهدر الذي لم يعد جسمك بحاجة إليه. ومع ذلك ، ويقلل من حرقة المعدة والقولون

اما عن علاج حرقان المعدة والقولون :

مضغ الطعام وتنعيمه والاقلال من تناول القهوة والشاي .

تجنب الاطعمة المسببة لحرقة المعدة والقولون العصبي مثل الحمص والفلافل والعدس والفول والفلفل الحار والتوابل والدهون والمخللات والاقلاع عن تناول المشروبات الروحية والتدخين والمخدرات والتخلص من الاضطرابات النفسية والقلق والتوتر .

ويمكن التخلص من حرقة المعدة والقولون العصبي من خلال تجنب تناول المشروبات الغازية وتجنب مضغ العلكة المؤدية لابتلاع الهواء الاهتمام بتناول الفواكه والخضار الغنية بالالياف التي تساعد علي التخلص من حرقة المعدة والقولون العصبي

علاج حرقان المعدة والقولون

وصف المعالج بالاعشاب والطب البديل مجدي الجندي خلطة علاج حرقان المعدة والقولون حرق يخلط مقادير متساوية من مطحون الزعتر والنعناع والزنجبيل والحلبة وبذور الكتان والكراوية واليانسون والمريمية والشمر وينقع ملعقة صغيرة من المخلوط في كأس ماء لمدة ربع ساعة ويحلى ثم يشرب كأس مرتين يوميا.

علاج حرقان المعدة بالاعشاب

الزنجبيل والبطاطس : تعصر حبة بطاطس ويخلط فيها ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل الطازج ويشرب قبل الوجبات الثلاث بنصف ساعة للمساعدة في علاج التهاب المعدة.

الثوم : يمضغ ضرسين من الثوم او يشرب مهروس ضرسين من الثوم بعد الوجبات لعلاج التهاب المعدة .

الشمر : ينقع ملعقة صغيرة من مطحون الشمر المحمص في كأس ماء مغلي لمدة عشرة دقائق ثم يصفى ويشرب فنجان بعد الوجبات الثلاث لعلاج التهاب المعدة .

جوز الهند : يؤكل جوز الهند او يشرب ماؤه او عصيره لعلاج التهاب المعدة .

عرق السوس : يغلى ملعقة صغيرة من عرق السوس في كأس ماء لمدة عشر دقائق ويشرب كأس قبل الوجبات الثلاث .

العسل و الخل : تخلط ملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من الخل في كأس ويشرب على الريق .

قمر الدين : ينقع قمر الدين في الماء لمدة كافية ثم يشرب من المنقوع يوميا.

الريحان والكزبرة الخضراء هي الافضل في علاج حرقة المعدة بالاعشاب للحوامل وذلك من خلال شرب ملعقة من عصارة الكزبرة بعد الوجبات، أو من خلال غليها مع الماء وشرب المغلي الناتج بعد تحليته بالعسل.

الكمون.. احدي طرق العلاج حرقان المعدة بالاعشاب للحوامل ولن يؤثر بالسلب علي الحمل ويمكن علاج حرقة المعدة بالاعشاب للحامل من خلال إضافته إلى الطعام كنوع من البهارات، أو من خلال بلع حفنة من حبوب الكمون

اليانسون.. يعد اليانسون افضل العلاجات المهدئة للمعدة سواء حموضة المعدة او حرقان المعدة ولذلك يمكنك ان تستخدمي هذا المشروب لعلاج حرقة المعدة للحامل بالاعشاب.

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