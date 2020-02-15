تعرفي على العناصر الغذائية للقرنفل

القرنفل أكثر من مجرد توابل عطرية، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ويمتلك القرنفل خواصًا مضادة للأكسدة وللميكروبات وللالتهابات، والتي تسهم في تحقيق فوائد صحية كبيرة.

موقع "بولد سكاي" يقدم لك أبرز الفوائد الصحية لتناول3 عيدان من القرنفل يوميًا:

1. رفع مناعتك

القرنفل غنى بمضادات الأكسدة قابلة للذوبان التى تساعد في تقوية جهاز المناعة.

2. تعزيز صحة الفم

يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم أظهرت دراسة أن القرنفل يمكن أن يوقف نمو أربعة أنواع من البكتيريا التي تساهم في أمراض اللثة .

. 3. تحسين صحة الكبد

القرنفل غني بالأوجينول وهو مركب حيوي ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة يمكن أن يساعد في الحماية من إصابة الكبد ومواجهة علامات تليف الكبد.

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4. تنظيم نسبة السكر

وجود الأوجينول في القرنفل يمكن أن يبقي مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. يمكن لهذا المركب أن يرفع إفراز الأنسولين وبالتالي يخفض مستويات الجلوكوز في الدم.

. 5. تعزيز الهضم

القرنفل يمتلك العديد من المركبات التي تحفز إفراز الإنزيمات الهضمية وتساعد في تسريع عملية الهضم.

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