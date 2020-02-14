أمريكا تجري تحاليل كورونا لمَن تظهر عليه أعراض إنفلونزا

أعلنت مسؤولة أمريكية رفيعة، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستجري تحاليل للكشف عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) للأشخاص الذين تحدد السلطات الصحية المحلية أنهم يعانون من أعراض تشبه الإنفلونزا، في توسيع ملموس لاستجابة الحكومة للوباء.



وقالت المسؤولة الرفيعة لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، نانسي ميسونييه، إنَّ المؤسسة الفدرالية بدأت العمل مع 5 مختبرات صحيّة عامة في أنحاء الولايات المتحدة للاستفادة من قدرتها على إجراء عمليات مراقبة للإنفلونزا على المستوى المحلي لنتمكن من البدء بإجراء تحاليل كورونا الجديد للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة للإنفلونزا.

وستجري مختبرات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وشيكاغو ونيويورك التحاليل في البداية، لكن يتوقع أن تشمل مناطق أخرى لاحقاً.

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وجاء الإعلان في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة إلى 15 بينما لا يزال نحو 600 شخص قيد الحجر الصحي.

وجرى تسجيل نحو 1400 حالة وفاة بالفيروس جميعها باستثناء 3 في الصين، حيث ظهر الوباء، وأصاب نحو 64 ألف شخص.

وفرضت الولايات المتحدة حظر سفر مؤقت على المواطنين الأجانب الذين زاروا الصين مؤخراً، واتّخذت إجراءات عزل بحق مواطنيها العائدين من مقاطعة هوبي حيث ظهر الفيروس.

وأشارت ميسونييه إلى أن الأشخاص الذين يشتبه أنهم تعرّضوا للفيروس يحتاجون لاختبارات متكررة على مدى 14 يوماً للتأكد من أنهم لا يحملونه.