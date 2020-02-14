فيتنام ترفض استقبال سفينتين خشية كورونا

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رويترزالجمعة 2020/2/14 11:09 م بتوقيت أبوظبي
الفيروس أودى بحياة 1380 شخصاً
رفضت فيتنام منح سفينتين سياحيتين الإذن بالرسو خشية احتوائهما على حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، وفق وسائل إعلام فيتنامية وشركة مشغلة لسفن سياحية.
وقال مسؤول في تايلاند إن إحدى السفينتين تتجه حالياً إلى تايلاند حيث سيسمح لها بالرسو.
وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية، أن سلطات إقليم "قوانج نينه"، رفضت استقبال ركاب السفينة السياحية الألمانية "عايدة فيتا"، الخميس.
وأضافت الوكالة أن السفينة رست من قبل في الفلبين وماليزيا وسنغافورة، التي أعلنت جميعها عن وجود إصابات بالفيروس داخلها.
ورفضت فيتنام أيضاً استقبال السفينة النرويجية "جييد" التي تشغلها شركة "كروز لاين" النرويجية القابضة.
وقالت الشركة: "بسبب المخاوف المتزايدة فيما يخص فيروس كورونا في آسيا، الموانئ التي خططنا لزيارتها في فيتنام لم تعد تستقبل سفنا سياحية".
وأودى فيروس كورونا بحياة 1380 شخصاً معظمهم في الصين موطن تفشي الفيروس منهم 3 في كل من اليابان وهونج كونج والفلبين.
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